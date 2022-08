‘Pink Flamingos’, la película más grotesca de John Waters

La película hoy en día forma parte del Registro Nacional de cine de EUA.

Este año se celebra el 50 aniversario de ‘Pink Flamingos’, la cual se estrenó en marzo de 1972, cuando muchos espectadores acudieron a la proyección y quedaron atónitos.

Y no era para menos, ya que tanto John Waters, director y escritor del filme como el elenco protagónico. mostraron una gran cantidad de perversión que escandalizó a muchos. No obstante, esto sirvió para que el público empezara a hablar de la película y así se animaran a otros a verla.

¿De que trata Pink Flamingos?

‘Pink Flamingos’ es un largometraje de comedia negra, de hecho, es el primero que John Waters dirigió a color. A lo largo de 93 minutos se cuenta la historia de “Babs Johnson” (Divine), una mujer que vive retirada, escribiendo sus memorias en una inmunda caravana, lo que valió ganarse el apodo de “La persona más inmunda del mundo” por un periódico local.

Babs y quienes la acompañan a lo largo de la película, se esfuerzan por dejar en claro que ella es merecedora de tal titulo, mostrando momentos de “travestismo, canibalismo e incluso zoofilia”, cabe destacar que la película es bastante explicita.

El elenco de ‘Pink Flamingos’

Todo el elenco principal fue conformado por amigos y conocidos de John Waters, a quienes ya había conocido previamente a lo largo de su vida, tanto personal, como profesional. Estos ya tenían un tiempo colaborando con él en proyectos de cine independiente de bajo presupuesto, claro que, en aquel entonces, no eran actores profesionales.

A pesar de no ser actores, ellos ensayaron hasta el hartazgo y se tomaron muy enserio sus papeles. Este grupo era conocido como los “Dreamlanders”. De hecho, también fue el debut del diseñador de vestuario y estilista “Van Smith”, el autor del icónico look de Divine.

‘Pink Flamingos’ contra la censura

‘Pink Flamingos’ prácticamente se autoimpuso en la clasificación “X”, la cual es la mas alta y prohibitiva del sistema de clasificación estadounidense. La película no pudo esquivar la censura y fue prohibida durante un largo tiempo en países como Suiza y Australia.

Además, “Mary Avara”, quien entonces era secretaria del “Consejo Censor de Maryland”, era una gran defensora de la moralidad y le tenía cierto “odio” a John Waters, por lo que quedó totalmente desencantada con la película después de verla, y le ordenó al directos que se eliminarían varias escenas antes de su estreno comercial en cines de ese estado.

Al final, Waters terminó convenciendo a “New Line Cinema” para que aceptara distribuir la cinta. No fue hasta febrero de 1973, cuando el exhibidor y distribuidor “Ben Barenholtz” aceptó proyectar la película en su cine en Nueva York llamado “Elgin”.

Una película taquillera del cine “Underground”

‘Pink Flamingos’ permaneció en cartelera en el “Elgin” durante 50 semanas y, con el tiempo, gracias al apoyo de la prensa alternativa y a la opinión publica, se convertiría en una película de culto. Por otro lado, “Divine” falleció en 1988, no sin antes volverse un icono de la cultura pop.

‘Pink Flamingos’ mas viva que nunca

La película ha sido elegida por el Registro Nacional de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para su preservación, por ser considerada como “Cultural, histórica o estéticamente significativa”, mientras que la empresa estadounidense de distribución de videos ‘Criterion Collection’ está preparando lanzar una versión restaurada del largometraje para su aniversario 50.

“He mirado esa lista todos los años y he fantaseado con que eligieran ‘Pink Flamingos’, extrañamente, creo que era la película que tenía más posibilidades, porque puede no gustarte el filme, pero no puedes decir que no afectó a la cultura de ninguna manera, pues creo que Divine hizo que todas las drags Queens fueran más feroces, modernas, divertidas y locas”, comentó Waters en una ocasión.

‘Pink Flamingos’ ha trascendido en el tiempo por lo que después de 50 años de su estreno es considerada de culto.

