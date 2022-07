4 cosas sinestras del Pinocho original que esperamos ver en la película de Guillermo del Toro

“Ninguna forma de arte ha influido más en mi vida y en mi trabajo que la animación y ningún personaje de la historia ha tenido una conexión personal tan profunda conmigo como Pinocho. He querido hacer esta película desde que tengo uso de razón”.

La película de Disney sobre el travieso títere que quiere convertirse en un niño de verdad (acompañada de algunas canciones realmente icónicas) está muy lejos del Pinocho original italiano del siglo XIX. Como hemos visto en los últimos años, existe una tendencia en la que Hollywood está convirtiendo nuestras historias animadas favoritas en películas de acción real, añadiendo además un poco de oscuridad para hacerlas más atractivas al público moderno. Disney es el precursor de esta nueva tendencia, pero también hay otros estudios que toman los originales y los rehacen para atraer al público actual (mientras nos mantienen atrapados por la nostalgia). Este año tendremos ambas cosas, el entrañable live-action de Disney con Tom Hanks como Gepetto, y una nueva versión de esa adorable marioneta (¡no!) a cargo nada más y nada menos que del gran Guillermo del Toro.

Ahora bien, como todos sabemos, Guillermo del Toro es fácilmente el tipo más dulce y adorable de la industria del cine, pero su trabajo es cualquier cosa menos cursi, así que su decisión de unirse a este proyecto tiene sentido si nos olvidamos de la versión de Disney y nos centramos en la original que es bastante oscura. Así pues, he aquí algunos momentos espeluznantes y siniestros del libro que esperamos ver en esta nueva producción de Pinocho.

Adiós al odioso grillo

Sí, ya sé que Pepito es muy icónico y sí, esta película tendrá su propia versión azul del grillo, pero en realidad, en el libro, la marioneta es bastante terca, así que acaba aplastando al molesto bicho. Tranquilo, vuelve a aparecer como un fantasma, pero sigue siendo un momento bastante satisfactorio, la verdad. ¡Por favor, que esto ocurra! Esto definitivamente le daría a la película una vibra espeluznante y oscura para limpiar nuestros paladares de las versiones cursis que hemos visto hasta ahora.

Pinocho siendo el ser más molesto del universo

Si ves alguna de las películas que se han hecho sobre el cuento, acabarás sintiendo cierta empatía por el pobre niño marioneta que está aprendiendo a vivir. Bueno, en el libro no. Sinceramente, a medida que va metiendo la pata y viendo que las consecuencias son mayores y más dolorosas, en lugar de sentir pena por él, acabas deseando que desaparezca. La razón es que Carlo Collodi (el autor) nunca tuvo hijos. De hecho, detestaba a los niños (si los que conoció eran como su personaje, te entiendo, amigo). Ahora bien, sabemos con seguridad que ese no será el tono que Del Toro y el equipo creativo le darán al personaje ya que, según sus palabras, quiere mostrar “un alma inocente con un padre indiferente que se pierde en un mundo que no puede comprender.” Aun así, podría tener algunos de los rasgos del libro original.

Las consecuencias reales de sus actos

No sé ustedes, pero yo siempre he pensado que en las películas nunca vemos una consecuencia real de las acciones de Pinocho. Es decir, sí, su padre acaba siendo tragado por una ballena, pero si lo piensas bien, a lo largo de toda la historia, siempre consigue salirse con la suya gracias a los demás. En la historia original, Collodi no buscaba la redención. Para él, la única moraleja de la historia es que todo lo que se hace tiene consecuencias, terribles consecuencias, y a lo largo del libro, de hecho, vemos cómo Pinocho se enfrenta constantemente a estas (como terminar casi quemado en un incendio, todas las torturas que soporta y, finalmente, ser colgado de un árbol para morir en una escena muy gráfica).

La historia de Gepetto

A menudo se presenta a Gepetto como un adorable y viejo carpintero, triste y solitario que anhela tener un hijo con el que compartir el resto de su vida, pero es simplemente triste porque no llegamos a ver más de su historia. En el libro, vemos que Collodi simpatiza al cien por ciento con el viejo, que tiene que soportar a su horrible criatura, que no tiene ni un solo momento de empatía con su creador. Del mismo modo, Gepetto no es tan dulce y paciente como vemos en las películas, y realmente llegamos a ver su desesperación y frustración de una manera muy sombría. Sabemos, por el tráiler, que en la versión de Del Toro, Gepetto construye a Pinocho para sustituir a lo que suponemos es un hijo muerto.

Esta nueva versión, que ha sido escrita por Del Toro y Patric McHale (Hora de Aventura) es una producción cinematográfica en stop-motion de Netflix. Los visuales, además del estilo característico de Del Toro, se han inspirado en las icónicas ilustraciones que Gris Grimly hizo para el libro, que no son precisamente tiernas y cursis. Además de estos datos, también sabemos que esta nueva versión estará ambientada en los años 30, un momento bastante oscuro de la historia de Italia con el auge del fascismo y Benito Mussolini. Sabemos que a Del Toro se le da muy bien darnos fantasías sombrías en tiempos horribles, como hizo con su icónica película El laberinto del fauno, ambientada en la España fascista. Así que probablemente esta tendrá también una atmósfera inquietante y desoladora. En definitiva, cuanto más pienso en esto, más creo que es la historia perfecta para Guillermo del Toro.

Pinocho llegará a los cines el próximo Diciembre. Mientras tanto, aquí te dejamos el último trailer:

