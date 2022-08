Point Break vs Point Break: ¿Cuál versión es mejor?

Las dos versiones de la película son totalmente diferentes, pero con ciertas similitudes. Entonces, ¿cuál película es mejor?

Hoy por hoy, los remakes de películas y videojuegos están al pie del cañón. Cada persona tendrá su opinión sobre ellas, habrá a quienes les gustan y habrá a quienes no. En esta ocasión hablaremos de un caso en concreto: Point Break, una película estrenada en 1991, protagonizada por Keanu Reeves, Patrick Swayze y Lori Petty. En 2015 tuvo un remake protagonizado por Luke Bracey, Édgar Ramírez y Teresa Palmer. Ambas tienen ciertas similitudes, pero también un montón de diferencias, las cuales pondré en comparativa y veremos cuál es mejor.

Cabe aclarar que a pesar de que ambas películas recibieron opiniones diferentes de crítica especializada y fans, la primera versión es la más querida y la nueva versión es la que tuvo un recibimiento un poco más atropellado. No por eso es mala película. Dicho esto, comencemos con la comparativa no sin antes activar una alerta de spoilers.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Historia

Empezamos con las similitudes y diferencias, ya que ambas tienen una trama enfocada en el crimen y el deporte extremo. Pero esto mismo es lo que las diferencia la una de la otra.

Point Break (1991)

Aquí tenemos a un joven agente del FBI, Johnny Utah (protagonizado por Keanu Reeves) que, dadas sus habilidades, es trasladado a California para ser asignado en un caso: ha habido una serie de robos a bancos californianos por un grupo de bandidos que se hacen llamar “Los Expresidentes”, ya que parte de sus atuendos para cubrir sus identidades son máscaras de expresidentes estadounidenses.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En California, el agente Utah se reúne con sus superiores y se le presenta a su compañero y jefe “Angelo Pappas”, el cual tiene la teoría de que estos asaltantes son en realidad surfistas profesionales, teoría la cual no le creen. Pero, con base en evidencias, Johnny es asignado con el agente Pappas, para que Johnny se haga pasar por surfista y posteriormente se involucre con ellos y así dar con los supuestos asaltantes.

Posteriormente Johnny conoce a “Bodhi” (Protagonizado por Patrick Swayze), un conocido surfista del lugar, el cual le presenta a sus compañeros y Johnny tiene la sospecha de que Bodhi y sus amigos son los criminales y es cuando inicia el juego de doble cara del agente Utah, para llevarlos ante la justicia.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Point Break (2015)

En esta versión tenemos a un Joven poli atleta extremo llamado Johnny, o mejor conocido por en el mundo de los deportes bajo su apodo “Johnny Utah” (Protagonizado por Luke Bracey). En un evento patrocinado, Johnny y su mejor amigo, deciden realizar completar un recorrido en motocross en un sendero que se le considera imposible, debido a su alta dificultad y peligro. Johnny es capaz de completar dicho recorrido, pero lamentablemente su amigo muere al final debido a un accidente. Ese acto dejó marcado a Johnny de por vida y se ve orillado a abandonar el mundo de los deportes y utilizar sus habilidades como agente del FBI.

Mientras tanto se han registrado robos en distintos puntos del mundo, cuyos crímenes han sido tan bien ejecutados que el FBI no a logrado dar con estos criminales internacionales. Una vez en el FBI, Utah se le informa del caso y dada a la ejecución de los crimines y las habilidades de los sospechosos, Utah deduce que se trata de Poli atletas extremos tal como él lo fue. Durante una junta para darle a conocer a sus superiores sus sospechas, estos no creen su teoría, pero su jefe directo sí le cree. Utah tiene la teoría que, en base de los crímenes y sus localizaciones, los sospechosos, tratan de perseguir las “8 de Ozaki”, una serie de pruebas de diferentes deportes extremos, cuyo objetivo al completarlas exitosamente, te llevarían al “Nirvana”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Johnny es enviado a Francia, donde sospecha que encontrarán a los criminales, ya que habrá un evento climatológico sumamente extraño y especial que creará en altamar un oleaje totalmente imperdible para los surfistas, y el cual será propicio para llevar a cabo una de las pruebas de Ozaki. Una vez en Francia, Johnny es asignado al agente “Ray Winstone” mejor conocido como “Pappas”, quien será su supervisor. Ambos llegan a donde dará lugar el oleaje y, para mezclarse Johnny surfeará con los demás, pero en un intento de robarle una gran ola a un surfista, Johnny cae al agua inconsciente. Posteriormente es salvado por “Bodhi” (Interpretado por Édgar Ramírez) quien lo lleva a descansar en el yate de su patrocinador. En el yate se está celebrando una fiesta, donde conoce a Bodhi y a su equipo, es cuando Johnny empieza a sospechar y después de encuentros posteriores Johnny es aceptado por Bodhi en su equipo y es aquí mientras tratan de completar las 8 de Ozaki, Johnny deberá detener a los criminales.

Surfistas vs. Poli atletas

Una clara diferencia entre las películas es que en la primera versión la trama se centra en el Surf, a pesar de que podemos ver uno que otro deporte diferente, la trama se enfoca en el Surf y lo que representa para Bodhi y su equipo. Mientras que, en el remake, tenemos una serie de pruebas que involucran a diferentes deportes y por ende diferentes partes del mundo y no solo California como en la primera película, en esta nueva versión se nos menciona que las locaciones son diferentes ya que se deben encontrar las locaciones con las condiciones mas extremas e idóneas para llevar a cabo el determinado deporte que les permitirá completar dicha prueba.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Johnny vs. Johnny

Otra diferencia clara son los orígenes de Johnny. Mientras que en una se nos especifica que el ideal de Johnny fue el de volverse un gran agente del FBI, en la otra Johnny es toda una celebridad en el mundo de los deportes, en el cual tiene un evento traumático que lo orilla a volverse agente.

De hecho, durante la primera película vemos a Johnny tanto su trabajo como agente del FBI, como el de un surfista infiltrado, mientras que en la segunda película vemos a un Johnny sumamente enfocado con su trabajo de agente encubierto y en ninguna ocasión lo vemos haciendo otra cosa que no sea enfocada en detener a Bodhi y compañía.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Criminalidad vs. Espiritualidad

Aquí podemos encontrar la diferencia más marcada: mientras que en la primera versión tenemos a un Bodhi un tanto espiritual, su camino es mas el de un criminal, ya que planea llevar a cabo la serie de robos y después llevar una vida tranquila con el dinero de los robos (entre otras razones), mientras que por el otro lado Bodhi no le interesa el dinero ni la fama, aquí es un tanto mas espiritual la cosa, ya que su filosofía durante las pruebas es meramente espiritual. Él piensa que el mundo es un lugar hermoso que ha sido sobreexplotado, es por eso que decide hacer las pruebas para llegar al nirvana y disfrutar de lo hermoso y extremo del planeta, pero al mismo tiempo dar algo a cambio, que es donde entran los crímenes que se cometen.

Si bien en ambas películas si se toca el tema de la espiritualidad, en el remake este es muchísimo mas marcado y es la base de los ideales y crímenes del equipo de Bodhi en esta película.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Qué película es mejor?

Aún hay muchos puntos que podríamos comparar, para poner a debate, como la fotografía, soundtrack, el final alternativo y escenas extras de la segunda película (Que si te soy sincero, desconozco si hay algo similar disponible para primera versión ya que en la segunda cuento con el Blu-ray original y aquí vienen, y para la primera tengo el DVD original, pero no viene nada al respecto, de hecho mi DVD no se si sea por la versión o que onda, pero solo puedo verla en ingles con subtítulos, pero hasta donde tengo entendido es la versión teatral, y no de una versión extendida, o especial).

Inclusive otro gran punto pueden ser las actuaciones, ambas son muy buenas. Pero, en conclusión, ¿Cual es mejor? La respuesta es muy difícil de dar, si nos vamos por las calificaciones que estas recibieron, la de 1991 gana por mucho, pero ambas son excelentes y creo que los amantes de las películas de acción y del deporte podrán encontrar grandes historias aquí. Ambas me fascinan, pero si me das a escoger una creo que sería la nueva, solo por cómo llevan el tema de la espiritualidad y los deportes a un extremo. Pero nuevamente digo que ambas me encantan y me es difícil escoger entre una y otra. De hecho, me gustaría que se hicieran videojuegos de ambas versiones, sería algo genial de jugar y con el poder grafico de esta nueva generación de consolas, nos entregarían unos videojuegos visualmente impresionantes. Especialmente para la segunda película, por los diferentes deportes y locaciones. Y para la primera película un juego al estilo GTA combinado con el surf, seria algo divertidísimo de jugar.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En fin. ¿Viste ambas películas? ¿Con cuál te quedas?

Recuerda que, si no haz visto las películas, la primera película la puedes ver dentro de la programación de la app Pluto TV (de hecho, ahí la pasan mucho) y en streaming con Prime Video y/o comprarla/rentarla física o digitalmente. Mientras que la segunda película solamente puedes adquirirla/rentarla digital o físicamente.

Podría interesarte