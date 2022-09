Algunos no habían ni nacido: ¿Por qué la Gen Z ama a Shrek?

Shrek se estrenó hace más de 20 años, pero vive en los corazones de las nuevas generaciones como si hubiera sido ayer.

En 2001, un par de meses antes de que las Torres Gemelas de Nueva York fueran derribadas en un ataque terrorista, se estrenó ‘Shrek’: una película animada de comedia que se burló de los melosos cuentos de hadas y puso a un ogro verde y gruñón como protagonista de su propio cuento. Muchos de los que aún éramos niñas y niños en ese entonces recordamos bien los dos eventos históricos: uno que estremeció al mundo y otro que nos distrajo de eso.

Más de dos décadas y varias (una buena y el resto malas) secuelas después, Shrek está en todas partes otra vez, sobre todo en redes sociales que en 2001 no existían. Lo vemos en TikTok, donde hay filtros que muestran a un Shrek vestido de cuero en el cielo y canciones del soundtrack que musicalizan miles de videos, o juegos de Roblox como ‘Shrek en los Backrooms’. También está presente en memes donde aparece bailando junto a otras criaturas ficticias verdes, como Mike Wazowski y la rana Kermit (la rana René, para los más mayores).

Cuando se estrenó la película de Dreamworks los primeros miembros de la Gen Z tenían cuatro o cinco años. La mayoría de quienes pertenecen a esa generación no habían nacido y muchos no saben quiénes son Mike Myers ni Eddie Murphy. Sin embargo, todos conocen a Shrek. ¿Cómo es que un personaje de hace dos décadas sigue siendo una criatura tan popular? Cuando le hice esa pregunta a una Centennial, me dijo que “Shrek es vida, Shrek es amor”.

En México, el doblaje sumó a la popularidad de Shrek. Eugenio Derbez, uno de los comediantes más famosos del país, dio voz a Burro y le añadió frases características de sus personajes televisivos, como el Lonje Moco o Aaron Abasolo, con la característica frase “Pregúntame, pregúntame”. La Gen Z mexicana tampoco tiene tan presente a los personajes de Derbez y muchos no saben por qué Burro dice que algo “fue horrible, fue horrible”, pero sí se saben de memoria los diálogos, las canciones de Smash Mouth, Leonard Cohen y Joan Jett.

Quizá Shrek es vida porque se alejó de los estereotipos de las películas de Disney y se adelantó a su tiempo: mostró que un ogro también es digno de ser amado y que las princesas también pueden ser verdes. Hoy en día estamos rodeados de esos mensajes subversivos; lo que fue revolucionario en su momento, hoy es perfectamente aceptable. Antes era casi impensable ver una película infantil en la que el personaje principal se limpiara el trasero con las hojas de un libro de cuentos o se hablara abiertamente de eructos y flatulencias. Hoy es más normal. Shrek envejeció bien.

















