Prohíben ‘Black Panther: Wakanda Forever’ porque aparece una pareja lesbiana en China

Una escena de 10 segundos también tuvo que ser eliminada en Kuwait por un beso entre dos mujeres.

Este mismo año, durante el estreno de ‘Lightyear’, la controversia llevó a que la película de Disney fuera prohibida en China. ¿La razón? La subtrama sobre una pareja conformada por dos mujeres que se enamoran, forman una familia y, prepárense, se dan un beso de amor. Es una historia hermosa e inocente, pero las leyes antiLGBT+ en ese país no permiten ni la más mínima muestra de cariño entre dos personas del mismo sexo. Ahora pasó con ‘Black Panther: Wakanda Forever’, que fue prohibida por la relación lésbica entre dos personajes: Ayo y Aneka.

En ‘Black Panther: Wakanda Forever’, además de ver a Tenoch Huerta como Namor y a Mabel Cadena como Namora, además del regreso de una genial Lupita Nyong’o, están Ayo y Aneka, interpretadas por Florence Kasumba y Michaela Coel respectivamente. Las dos tienen una relación y, en una brevísima escena (tan corta que incluso podrías perdértela si te distraes comiendo palomitas en el cine), se dan un beso.

El beso entre las dos Dora Milaje es incluso más inocente que el de ‘Lightyear’: es en la frente, nada subido de tono, seguido de un “gracias, mi amor”. Y aunque es un lindo gesto que no necesariamente tendría que significar que son pareja, la película no hace nada por ocultar la relación entre ambas (y no tendría que hacerlo). Por esa razón, ‘Black Panther: Wakanda Forever’ está prohibidísima en los cines chinos, como pasó con otras cintas de Marvel.

/ / SPOILERS ( the warning is v short )



THEYRE SO CUTE EYEUEUEUWU pic.twitter.com/QzDTjMy0lL — — ❝ ANEKA ❞ . (@MlDNIGHTANGEL) November 14, 2022

La controversial escena del beso en la frente también llevó a que la película fuera censurada en Kuwait. De acuerdo con The Hollywood Reporter, los cortes que se hicieron a ‘Wakanda Forever’ en ese país suman apenas un minuto de duración e incluyen la escena de 10 segundos entre Ayo y Aneka, además de una en la que una mujer da a luz debajo del agua, junto con la frase “un dios para su gente”.

Esta censura no es nueva. En Kuwait, incluso otra escena heterosexual fue censurada: un beso entre T’Challa y Nakia. Incluso un beso entre dos personas heterosexuales fue retirado de ‘Encanto’.

