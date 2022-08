¿Qué es un Remake, Reboot, Remaster, Rebuilt y Spin-off?

Seguramente has escuchado estos términos, en el mundo del gaming. Aquí te decimos cual es cual.

A lo largo de la historia del cine y los videojuegos, en la actualidad, mas que nada. Hemos escuchado mucho los términos “Reboot”, “Remaster”, “Spin-off”, e inclusive “rebuilt”.

¿Te has preguntado cual es cual y a que se refieren estos términos? Pues aquí te explicamos a resumidas cuentas que significan estos términos de la manera menos técnica posible y con ejemplos para que me puedas captar mejor la idea sin mucho problema. Dicho esto, procedo a explicarte.

¿Qué es un remake?

Empecemos primero con los remakes.

Un remake en esencia es un nuevo punto de vista de una historia ya establecida y tiene sus claras diferencias con la versión original, el remake respeta el núcleo de la historia y te cuenta esa misma historia con nuevos elementos (O desgraciadamente, también puede ser con menos. Si la pedrada va para ti, Resident Evil 3 Remake), puntos de vista, etc.

El remake una reinterpretación de algo que tu ya conoces, y en la actualidad estamos viendo mucho esto con franquicias como Resident Evil y Final Fantasy, por mencionar algunos.

¿Qué es un rebuilt?

Este es un termino engañoso y en especial porque se puede confundir con un remaster, y es que un rebuilt en resumen, es tomar el mismo juego en todo aspecto técnico y “cambiarlo” por uno nuevo.

Tomemos The Last of Us Parte 1 por ejemplo. Es el mismo juego de siempre, no hay cambios algunos, salvo por el apartado gráfico, ya que básicamente el juego es el mismo, pero a nivel técnico es prácticamente algo diferente al original, como ya digo pueden ser nuevo motor gráfico, cambios en las físicas, audio, etc. Pero manteniendo la obra original intacta, o sea es lo mismo, pero con mejor apartado técnico.

¿Qué es un remaster?

Esto es algo mas sencillo de explicar y entender y lo hemos visto muchísimo en el mundo del gaming y del cine, para este punto se toma la obra original y se arreglan los aspectos técnicos de esta.

Por ejemplo, toma tu videojuego o película favorita, digamos que esta esta a una resolución de digamos 720p , esta misma al pasar por el tratamiento ahora tiene una resolución de 1080p (Entre otras pequeñas mejoras).

Nada cambia en términos de guion pero al correr tu juego o película puedes ver que ahora luce mucho mejor que antes, esto se hace mas que nada en un cambio de generación hablando de videojuegos o de formato hablando del cine.

Por ejemplo tenemos al siempre amado Resident Evil 4, que de momento su versión original la tenemos hasta en la sopa desde su lanzamiento en GameCube a mediados de los 2000′s, este videojuego solo a recibido unos pequeños lavados de cara en su apartado gráfico y sonoro, manteniendo el juego base intacto, sin añadidos o recortes de algún tipo.

¿Qué es un reboot?

¿Has escuchado la frase “Borrón y cuenta nueva” alguna vez en la vida? Pues este apartado es la mejor manera de adaptarse a esta frase. Un Reboot es un reinicio, o un renacer de una saga o franquicia, cuya historia ya a concluido por determinadas razones. Entonces el Reboot toma el nombre, personajes, o hasta elementos de la historia que ya conoces y hace una historia completamente nueva a partir de ello.

Como ejemplo tenemos Call of Duty: Modern Warfare (2019) el cual es un reboot a la saga con una nueva historia, completamente diferente a lo ya antes visto, pero los nombres de algunos de los personajes mas queridos de la saga están aquí.

¿Qué es un spin-off?

Y por último tenemos a los Spin-Off. Aquí las cosas no suponen un reinicio, mejora o algo ya establecido, sino que aquí vemos una expansión de la misma historia, tomando en cuenta acontecimientos y personajes previamente conocidos.

Es decir que es una historia aparte de un mismo universo, por ejemplo, en la querida saga de ciencia ficción, “Star Wars” tenemos a la película “Rogue One” que tiene historia paralela a los acontecimientos de los episodios numéricos de la saga, si bien no tiene mucho que ver, ya que son otros personajes, los acontecimientos que pasan aquí, claro que tienen que ver con la saga, son parte de su historia y son canónicos dentro de la misma.

En los videojuegos tenemos a Resident Evil y la subsaga “Relevations” (O “Revelaitions” por el error gramatical en las cajas de la primera entrega para Nintendo 3DS). A los Spin-Off, ponles mucha atención. Ya que muchas franquicias han nacido por ser un Spin-Off de alguna franquicia y debido a su popularidad, se han vuelto mas famosas y queridas por los fans, que han creado sus propias historias, por ejemplo tenemos a “Assassin’s Creed” que fué Spin-Off de “El príncipe de Persia” en un inicio, o también como los juegos de “Persona” que son Spin-Off de “Shin Megami Tensei”.

A continuación te dejo un video que también explica lo que acabo de explicarte hace unos momentos.

Y bueno, ahí lo tienes. Ahora sabes en que consiste cada uno. Seguramente ya haz jugado o visto una película bajo alguno de estos conceptos, así que ¿Cuál es tu favorito?





