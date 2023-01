¿Qué es una sitcom?

Una comedia de situación, o “sitcom” en inglés, es un programa de televisión que suele desarrollarse en los mismos lugares y con los mismos personajes.

Una sitcom es un programa de televisión, con personajes recurrentes y en un contexto cómico. Las sitcoms suelen girar alrededor de los problemas de la vida cotidiana, en un grupo específico de personajes, y usa el humor y el ingenio para abordar temas y escenarios con el que el público pueda identificarse.

Las sitcoms surgieron en la radio, pero actualmente son uno de los formatos de televisión más populares. En muchas ocasiones se usan risas grabadas para imitar el sonido de la audiencia en un estudio en vivo (aunque hay algunas que sí se grabaron de esa forma como ‘Kenan y Kel’, por ejemplo). Algunos ejemplos de sitcoms más vistas son ‘Friends’, ‘The Office’, ‘The Big Bang Theory’ y ‘How I Met Your Mother’.

¿Cuál fue la primera sitcom de la historia?

Aunque hubo algunos ejemplos en la radio, se dice que la primera sitcom televisiva fue Pinwright’s Progress de la BBC, un show que se transmitió de 1946 a 1947 en 10 episodios de media hora cada uno. En Estados Unidos es el productor William Asher a quien se le adjudica la “invención” de la sitcom, pues trabajó en varias decenas de programas como ‘I Love Lucy’ y ‘Bewitched’.

El Chavo del Ocho: La sitcom mexicana

En México, ‘El Chavo del 8′ de Roberto Gómez Bolaños fue una de las sitcoms más populares desde los años 70 hasta que cesó su producción a principios de los 90. El programa, producido por Televisa, es uno de los más vistos en México y América Latina incluso hasta nuestros días.

