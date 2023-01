Que siempre sí: Películas de Marvel estrenarán en China tras años de prohibición

Finalmente en China estrenarán películas de Marvel como Black Panther: Wakanda Forever y Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Luego de años de ponerse exigentes con varias películas de Marvel, China finalmente cedió y estrenará en febrero de 2023 las cintas Black Panther: Wakanda Forever y Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Esta épica noticia llega luego de que el país asiático ‘cancelara’ desde 2019 producciones de Marvel Studios como Spider-Man: No Way Home por situaciones políticas y sociales que pueden llegar a ‘incomodar’ a su gobierno.

¿Por ejemplo? Cuando prohibieron Black Panther 2 porque aparece una pareja lésbica o cuando censuraron Lightyear por el mismo tema... a já...

Marvel regresa a China

¿Y qué va a pasar ahora?

La secuela de Black Panther estrenada en noviembre de 2022, llegará a China el 7 de febrero y Ant-Man 3 el 17 de febrero, mismo día que se estrena en Estados Unidos.

Aunque todo señala que el gobierno chino es bastante exigente a la hora de curar sus contenidos y por eso dice con facilidad ‘esta sí, esta no’, lo más probable es que ya se dieron cuenta que este tipo de cintas son muy taquilleras y sí o sí les conviene estrenarlas en las salas de cine.

✨ | ¡Nuevos pósters internacionales de 'ANT-MAN AND THE WASP QUANTUMANIA'! (1/3) pic.twitter.com/DLk9DxVv0r — Geek Zone 🍿 #TheLastOfUs #TheMandalorian (@GeekZoneGZ) January 17, 2023

¿Por qué algunas películas de Marvel están prohibidas en China?

Por ejemplo, Spider-Man: No Way Home no se estrenó en China debido a que las autoridades pidieron a Marvel y Sony eliminar escenas donde aparece la Estatua de la Libertad en las que Spider-Man y los villanos protagonizan una batalla.

Como era muy difícil hacerlo, los estudios no cedieron a la petición y decidieron no estrenar la cinta en aquel país.

En el caso de Dr. Strange: Multiverse of Madness, China pidió retirar un logo del periódico anticomunista The Epoch Times y por eso tampoco se lanzó.

Y así podríamos seguirnos con más ejemplos, pero la buena noticia es que al parecer el país asiático ya está cediendo un poco más y esto es bueno para Marvel, pues China es la segunda taquilla más importante para todas sus películas, solo por detrás de Estados Unidos y Canadá.













