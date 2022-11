¿Quentin Tarantino dirigiría una película de Marvel? Él dice que nunca pasará

Las películas de superhéroes no son lo suyo y está demasiado ocupado para eso: “Tienes que ser un jornalero para hacer esas cosas”.

Quentin Tarantino, ese director que nos ha dejado clásicos del cine como ‘Reservoir Dogs’, ‘Pulp Fiction’, ‘Kill Bill’ y ‘Once Upon a Time in Hollywood’, es uno de los más importantes y reconocidos del mundo. No sería extraño que Marvel o DC lo buscaran para dirigir alguna de las películas de su universo cinematográfico (que seguramente sería una historia de tintes setenteros, con mucha violencia, diálogos mordaces y algo de Deep Purple en el soundtrack).

Pero el cineasta dice que eso de dirigir películas de superhéroes no ocurrirá nunca, porque para él los directores de Marvel no son artistas, sino trabajadores asalariados (cabe aclarar que ser asalariado no tiene nada de malo y Tarantino se refiere al hecho de ser contratado por una empresa cinematográfica: un trabajo fijo y millonario, pero sujeto a los preceptos de los estudios, con poca libertad creativa y demasiada presión). Él, más bien, es un alma artística libre.

Quentin Tarantino se encuentra promocionando su libro ‘Cinema Speculation’, su primer trabajo literario de no ficción, que recoge aquellas cintas que lo influenciaron desde los años 70, así como un extenso análisis de su profesión y, sobre todo, el amor por el cine. Tarantino dijo en entrevista con Los Angeles Times que no consideraría dirigir una película de Marvel (ni de DC, que vendría siendo lo mismo para él):

“Tienes que ser un jornalero para hacer esas cosas”, dice él. “Yo no estoy contratado, no estoy buscando trabajo”.

Y es que, en ‘Cinema Speculation’, Tarantino dice que los cineastas de hoy en día esperan con ansias el día en que las películas de superhéroes dejen de ser el éxito arrollador que son hoy en día y caigan en desgracia. Son las películas de Marvel y DC las que abarrotan las salas de cine y las plataformas de streaming, con productos fabricados en serie alrededor de los personajes que nacieron en los cómics. Así como pasó en los años 60, cuando los directores por fin presenciaron la caída de los musicales de estudio que abarrotaban las salas de cine de la época, Tarantino dice que llegará ese momento para las películas de superhéroes.

Y, cuando dichas películas de superhéroes mueran, ¿qué pasará? Puede que las cintas de Marvel y DC pierdan su ímpetu y hasta pasen de moda, pero el cine de Quentin Tarantino ya pasó a la historia desde hace muchos años y, al parecer, está aquí para quedarse.

