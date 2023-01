¿Quién fue Bernie Madoff? El documental de Netflix sobre ‘El monstruo de Wall Street’

La historia de uno de los estafadores más grandes del mundo, quien usó su carisma para engañar a inversionistas por miles de millones de dólares.

Bernard Lawrence Madoff, mejor conocido como Bernie Madoff, fue uno de los estafadores más grandes de la historia. El asesor financiero e inversionista encabezó un gigantesco esquema Ponzi (una forma de fraude con la que los inversores más antiguos reciben ganancias que provienen de los más nuevos, aunque está hecho para parecer que las ganancias vienen de un negocio legítimo) con un valor de 64.8 mil millones de dólares.

Bernie Madoff tiene ahora un documental de crimen real dedicado a sus actividades fraudulentas y a su carrera, basada en las estafas millonarias. ‘Madoff: El monstruo de Wall Street’ es la historia de cómo, a través de su carisma y del hecho de ser un hombre blanco en Wall Street, se ganó la confianza de cientos de incautos que depositaron en su esquema cantidades millonarias de dinero.

¿De qué se trata ‘Madoff: El monstruo de Wall Street’?

La docuserie de Netflix fue dirigida por Joe Berlinger, quien también estuvo a cargo de otros documentales de true crime clásicos como ‘Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills’ (que mencionamos en nuestra lista de documentales de crímenes reales que puedes ver en streaming), además de ‘Metallica: Some Kind of Monster’.

En ‘Madoff: El Monstruo de Wall Street’, Berlinger se enfoca sobre todo en la personalidad y aparente inteligencia de Bernie Madoff, quien encontró suficientes fallas en el sistema para aprovecharse de ello. Además, a través del carisma, logró convencer a sus víctimas de correr riesgos que, por supuesto, lo terminarían beneficiando a él.

Además de sus habilidades para el fraude y el engaño, que lo llevaron a ser uno de los más grandes estafadores de la historia, el documental se enfoca en el momento en que Bernard Madoff fue finalmente fue descubierto, encarcelado y condenado a cadena perpetua. Falleció en la cárcel en 2021 y, poco más de un año después, ‘Madoff: El Monstruo de Wall Street’ ya está disponible en Netflix para conocer más sobre sus crímenes.





