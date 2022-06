‘Lightyear’ nos lleva al infinito y más allá mientras deja a Buzz cerca de nuestros corazones

La nueva película de Disney Pixar, ‘Lightyear’, es la historia de origen definitiva de Buzz y la que finalmente nos llevará al infinito y más allá.

Toy Story nos regaló una historia entrañable, original y divertida con personajes complejos como no habíamos visto antes, al menos en largometrajes de animación convencionales. Tal vez, uno de los personajes más complejos de la primera película fue, sin duda, Buzz Lightyear, la figura de acción del guardabosques espacial incapaz de darse cuenta de que era sólo un juguete de plástico y no el auténtico. Pues bien, en Lightyear, Disney Pixar acaba de revisitar al icónico personaje ofreciéndonos no sólo la historia de origen de Buzz sino, a modo de metaverso, esa película real que Andy y su generación vieron y que les hizo volverse locos con las figuras de acción de los rangers espaciales.

Lightyear tiene lugar en un futuro lejano, en una galaxia muy distante de la Tierra; concretamente a 4.2 millones de años luz. Buzz y su amiga y compañera de misión Alisha Hawthorne, están investigando este nuevo planeta cuando las cosas se salen de control, atrapando a Buzz y a toda la tripulación de la misión en este entorno hostil.

Auténtico, decidido y un poco testarudo como sabemos que es Buzz, hará cualquier cosa para reparar su nave y volver a casa. Para ello, tendrá que hacer uso de las únicas herramientas y tripulación disponibles, y esta última no es el equipo especializado que Buzz quería.

Esa es la premisa de la película, y lo que establece el estado de ánimo de una película anhelante, conmovedora y también entretenida. Pero ojo! si estás esperando toneladas de referencias a Toy Story para complacer a tu ser nostálgico, déjame decirte de antemano que este no es ese tipo de película. Aun así, hay unas cuantas referencias que te harán sonreír ante la pantalla. Entonces, ¿qué pasa con Lightyear?

El tipo de película de animación --por momentos juguetona pero bastante profunda, recupera esa lucha interior que vimos con el juguete Buzz en Toy Story. Muestra a un personaje que siempre intenta hacer lo correcto de la forma en que cree que debe hacerse, pero que no logra entender lo que sucede a su alrededor. Como es habitual en Disney y Pixar, la película plantea temas complejos en torno a los personajes que nos hacen relacionarnos con ellos e incluso reflexionar sobre nuestras propias vidas.

Lightyear trata temas de identidad propia y de lucha, de salud mental y de cómo lidiar con ella, y sobre todo, y quizás el tema que más resonó en mí, sobre esa obsesión que tenemos con el pasado y lo imposible que es la mayoría de las veces dejarlo ir y ver lo que la vida nos presenta.

Buzz, como podrás imaginar, está obsesionado con volver a casa aunque haya pasado mucho tiempo y ni siquiera sepa si su hogar sigue siendo lo que él cree. Mientras los amigos que le rodean siguen viviendo su vida, él está empeñado en su única misión sin importarle lo mucho que se ha perdido mientras lo hace.

Pero la película toma un tono muy serio sobre todo este viaje de autodescubrimiento que ocurrirá mientras Buzz y su equipo de novatos son perseguidos por el temible Zurg y su ejército de robots malvados. Estas escenas, además de regalarnos increíbles secuencias visuales y de acción, tienen algunos de los momentos más divertidos de la historia.

Punto y aparte es el gato-robot de apoyo emocional de Buzz, Sox, quien se convertirá en un favorito inmediato. El resto del equipo es tan hilarante como el simpático Sox, ¡y cómo no si uno de ellos es el único e inigualable Taika Waititi!

En definitiva, Lightyear tiene todo lo que nos gusta de las películas de Pixar, y aunque no sirve para la nostalgia dándonos interminables referencias a la franquicia Toy Story, consigue darnos una historia entrañable con nuevos personajes únicos, una gran partitura y el increíble trabajo de animación que Pixar siempre ofrece.

Lightyear se estrenará en los cines de todo el mundo el 17 de junio.

Publicado originalmente en Cultura Colectiva en Inglés

