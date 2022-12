Revelan que Jason Momoa podría dejar Aquaman para convertirse en Lobo del DCU

The Hollywood Reporter asegura que Jason Momoa dejará de ser Aquaman para interpretar al el famoso personaje extraterrestre de DC Comics.

Lamentamos decirte que tras leer esta noticia seguro te vas a secar las lágrimas y luego la sonrisa regresará a tu rostro. Y es que tras la llegada de Peter Safran y James Gunn como co-presidentes de DC Studios, los cambios no se han hecho esperar y ahora le tocó el turno a Jason Momoa y Aquaman.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el actor podría dejar su icónico personaje tras el estreno de Aquaman and the Lost Kingdom, es decir Aquaman 2, con la finalidad de seguir el plan Gunn y Safran, que es que ahora de vida al personaje de Lobo del DCU.

Y hablando de planes extraños: se plantea que haya una posibilidad de que Aquaman cierre con su segunda película y Jason Momoa sea recasteado en el papel de Lobo. pic.twitter.com/RyOSrblw7E — The Top Comics (@TheTopComics) December 8, 2022

“El actor terminaría sus días como el héroe submarino Arthur Curry con Lost City, que se estrenará el 25 de diciembre de 2023, que sería la última película lanzada que hizo el régimen anterior, pero no significaría el final de la relación del actor con DC”, se lee en la publicación.

¿Quién es Lobo, el personaje de DC Cómics?

Creado por Roger Slifer y Keith Giffen, el personaje de Lobo apareció por primera vez en el tercer número de Omega Men en 1983.

Lobo es un alienígena del planeta Czarnia y es el último superviviente de ese mundo, ya que le quitó la vida a todos sus habitantes debido a su carácter cruel y criminal. Se dice que en la cultura Czarniana su nombre se traduce como “Aquel que devora tus entrañas y lo disfruta”.

¡SIGUEN LAS BOMBAS!



Jason Momoa no interpretaría más a AQUAMAN luego de #AquamanAndTheLostKingdom pero podría pasar a ser LOBO en el DCU.



(Vía: @THR) pic.twitter.com/a5Zm17p25E — DCU Argentina 🇦🇷 (@DCComicsARG) December 8, 2022

Tiene mucha fuerza, le gusta andar en moto, el Heavy Metal y tiene inmunidad a enfermedades y es inmortal.

Su arma favorita es una cadena que rodea su muñeca, la cual usa para luchar contra sus oponentes.

