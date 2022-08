Ella es Sacheen Littlefeather, la mujer con la que la Academia se disculpó 50 años después

Marlon Brando ganó el Óscar a Mejor Actor en 1973, pero en su lugar envió a Littlefeather a rechazar el premio.

En 1973, Marlon Brando ganó el Oscar a mejor actor por su actuación como Vito Corleone en El Padrino, la obra maestra de Francis Ford Coppola. Brando no acudió a recibir su premio, en su lugar estuvo la actriz, modelo y activista por los derechos civiles de los indígenas, Sacheen Littlefeather. Brando decidió ceder su lugar a Littlefeather para emitir un discurso en contra de la representación errónea e inexacta que se daba de los nativos estadounidenses en la industria cinematográfica de ese país.

En el escenario de la edición 45 de los Premios Óscar, la joven Sacheen Littlefeather de 26 años, explicó que Marlon Brando no había acudido a dar su discurso por “el trato que la industria cinematográfica y la televisión dan hoy a los nativos estadounidenses en las películas. También los acontecimientos recientes en Wounded Knee”.

Littlefeather tuvo que dar un discurso breve e improvisado por ella. Originalmente Brando le había dado ocho páginas de un comunicado que no la dejaron leer, pues solo tenía 60 segundos. “Ruego en este momento que no me haya entrometido en esta noche, y que, en el futuro, nuestros corazones y nuestros entendimientos se encuentren con amor y generosidad”, destacó en el discurso.

¿Qué pasó en Wounded Knee?

El 27 de febrero de 1973, un equipo de 200 activistas oglala lakota (conocidos coloquialmente como Sioux) y miembros del Movimiento Indígena Americano (AIM) tomaron el control de Wounded Knee, un pequeño pueblo de Dakota del Sur.

Los activistas llegaron a la ciudad de noche en una caravana de autos y camiones, tomaron como rehenes a los residentes de la ciudad y exigieron que el gobierno de los Estados Unidos cumpliera con los tratados del siglo XIX y principios del XX. En cuestión de horas la policía rodeó Wounded Knee, formando un cordón para evitar que los manifestantes salieran y los simpatizantes entraran. Eso marcó el comienzo de un asedio de 71 días y un conflicto armado que terminó con la masacre de los manifestantes por las armas de agentes federales.

Racismo en los premios Óscar

Pocas manos aplaudieron el discurso de Sacheen Littlefeather; pero en cambió muchas hicieron gestos racistas, como poner la mano y el brazo rectos y en ángulo recto simulando un “corte Tomahawk” y la abuchearon. Se sabe que Raquel Welch y Clint Eastwood hicieron bromas racistas después de la ceremonia.

La propia Littlefeather contó que después de su discurso la policía la escoltó fuera del escenario por indeseable y que el actor John Wayne tuvo que ser detenido por seis hombres de seguridad detrás del escenario porque él mismo quería sacarla. “Estaba furioso con Marlon y conmigo”.

Este 16 de agosto, casi 50 años después, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se disculpó oficialmente con Littlefeather por el abuso que sufrió durante la ceremonia del 73:

“Cuando subiste al escenario de los Oscar en 1973 para no aceptar el premio en nombre de Marlon Brando, en protesta por la tergiversación y el maltrato de los nativos americanos por parte de la industria cinematográfica, hiciste una declaración poderosa que continúa recordándonos la necesidad del respeto y la importancia de la dignidad humana”, escribió David Rubin, presidente de la organización, en un comunicado.

La activista recibirá una disculpa personal el mes próximo durante una ceremonia en el Museo de Cine de la Academia, donde hablará de su aparición histórica de 1973 y el futuro de la representación indígena en la pantalla. Este evento fue calificado como “un sueño hecho realidad” por la propia Littlefeather.

“Con respecto a la disculpa de la Academia hacia mí, los indígenas somos personas muy pacientes, ¡solo han pasado 50 años! Necesitamos mantener nuestro sentido del humor sobre esto en todo momento. Es nuestro método de supervivencia”, dijo.





