Melissa Barrera, de cantante en “La Academia” a exitosa actriz de Hollywood en “Scream 5″

La actriz mexicana se está ganando el cariño del público internacional gracias a su salto a la fama con “Scream 5″.

Cada vez son más las personalidades mexicanas o latinas que están triunfando en Hollywood, como el caso de Melissa Barrera, actriz y cantante que protagoniza la película ‘Scream 5′ junto a Neve Campbell y Courteney Cox.

Cargada de misterio y terror, la cinta conquistó a los fans que han seguido la película desde la primera entrega de ‘Scream’, hace 25 años. Y debido al fallecimiento en 2015 del director Wes Craven, los nuevos directores de la saga fueron Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, quienes trataron de mantener las características del icónico fantasma Ghostface.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Dentro de las nuevas apuestas de la cinta estuvo el incluir a talento latino como Melissa Barrera, actriz que saltó a la fama en el programa de televisión ‘La Academia’, ¿lo recuerdas? Te contamos quién es y qué hace la actriz mexicana que orgullosamente protagonizó ‘Scream 5′.

Quién es Melissa Barrera

Melissa Barrera Martínez nació el 4 de julio de 1990 en Monterrey, Nuevo León, por lo que actualmente tiene 32 años.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Acudió a la American School Foundation de Monterrey y también estudió teatro musical en la escuela estadounidense New York University Tisch School of the Arts.

En el 2011, participó en el reality show mexicano 'La Academia', programa que la dio a conocer y la catapultó para participar en diferentes producciones como 'Siempre tuya Acapulco' en 2014 y 'Tanto amor' en 2015.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En paralelo a sus participaciones como actriz, Barrera formó parte del dúo Melissa y Sebastián, grupo con el que grabó su primer disco.

En 2017 interpretó a Isabel Cantú en la serie de Netflix, 'Club de Cuervos'. Posteriormente se mudó a Los Ángeles, California para del 2018 al 2020 protagonizar la serie dramática 'Vida' de Starz.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En 2021 protagonizó la película 'In The Heights', la cual está basada en un musical de Lin-Manuel Miranda.

Te dejamos con el tráiler de ‘Scream 5′ para que te vayas preparando para gritar:

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO





Podría interesarte