Selena Gomez y Cara Delevingne se besan en “Only Murders in the Building 2″ y demuestran que el amor es el amor

La segunda temporada de la serie ya estrenó sus primeros dos capítulos y la aparición del personaje de “Alice” (Cara Delevingne) sorprendió a sus fans.

Selena Gomez y Cara Delevingne protagonizaron un beso apasionado en los primeros episodios de la segunda temporada de “Only Murders in the Building″ y sus fans no pueden de la emoción.

De acuerdo con Star+, en la nueva entrega veremos una vez más al grupo de vecinos “Mabel” (Selena Gomez), “Charles” (Steve Martin) y “Oliver” (Martin Short), quienes se volvieron amigos luego de que sucediera un misterioso asesinato en el edificio Arconia, pero en esta ocasión se unirá “Alice”, la dueña de una galería de arte interpretada por la actriz y modelo Cara Delevingne.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La llegada de la nueva vecina fue una de las grandes apuestas de “Only Murders in the Building 2″, sobre todo porque el beso entre Selena Gomez y Cara Delevingne que salió en los primeros capítulos liberados está volviendo locos a los internautas en redes sociales al demostrar una vez más que el amor es el amor.

“No se sintió que estuviéramos trabajando, fue muy divertido. Nos conocemos desde los 15 años, así que, fue espectacular. Tuvimos grande momentos y se sintió súper natural, ella lo hizo fantástico”, dijo Selena Gomez sobre Cara Delevingne a ET Canadá.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

El beso de Selena Gomez y Cara Delevingne

En el clip compartido en Twitter, “Mabel Mora” se acerca a “Alice” para decirle que se siente mejor y después darle un apasionado beso mientras se escucha de fondo la canción de Billie Eilish “You should see me in a crown”.

CARA DELEVINGNE Y SELENA GÓMEZ QUE pic.twitter.com/Ezr7CBu101 — Alex 🏳️‍🌈 (@HeteroChupalaaa) June 28, 2022

Reacciones en redes sociales

La icónica escena, desató reacciones positivas en redes sociales y los fans mencionaron que por nada se perderán los demás capítulos de la serie.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Selena Gomez besando a Cara Delevingne mientras suena Billie. Necesitaba ver eso y no lo sabía; ¿Me voy a descargar Hulu solo por ver a Selena Gómez con Cara Delevingne?, pues siiii; No sé qué es más fantástico, si Cara Delevingne besando a Selena Gómez, o Selena Gómez Besando a Cara Delevingne; El beso entre Selena Gómez y cara Delevingne es otro nivel”, fueron algunos de los comentarios.

Obviamente Selena Gómez y Cara ya fueron a ver Lightyear pic.twitter.com/p0brTD7sW0 — P R I N C E S O 🦋 (@Princesoconp) June 28, 2022

Cara Delevingne en full British accent hablándole y mirando así a Selena Gomez es un si a todo 😍❤️🔥#OnlyMurdersInTheBuilding#OMITB pic.twitter.com/Zge7aV6y2Q — Karen 🍿 (@BlackWidow_221B) June 28, 2022

“Only Murders In The Building” sinopsis

Después de un misterioso asesinato en el edificio Arconia, el interés de los tres vecinos en los podcasts de crímenes reales los lleva a crear su propio podcast para investigar y descubrir quién mató a Tim Kono, el vecino que muere en el primer capítulo de la primera temporada.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Al supuestamente descubrir quién es el asesino de “Tim Kono” creen que han terminado con éxito el podcast, pero la historia da un giro totalmente inesperado que pone a “Mabel” como sospechosa del asesinato de “Bunny Folger” (Jayne Houdyshell), el presidente de la junta directiva del edificio.

La segunda temporada tendrá 10 episodios de aproximadamente 35 minutos cada uno.

Podría interesarte