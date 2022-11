Shelley Duvall regresa al cine después de 20 años, tras su trauma con “El Resplandor”

La actriz dejó la actuación debido a los malos momentos que vivió durante la grabación del filme dirigido por Stanley Kubrick.

Shelley Duvall pasó a la historia del cine con su emblemática actuación en la clásica película El Resplandor, la cual está basada en una obra de Stephen King y fue dirigida por el aclamado cineasta Stanley Kubrick.

En la cinta que se estrenó en 1980, la actriz interpretó a Wendy Torrance, la esposa de Jack (Jack Nicholson), quien lleva a su familia a un hotel en las montañas, debido a que es contratado como guardia de dicho lugar, sin esperar que enloquecería e intentaría matar a ella y a su pequeño hijo Danny.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Después de esa experiencia en la que aseguró Kubrick la maltrató psicológicamente, la carrera de Shelley se fue en picada y desapareció de la industria cinematográfica, por lo que ahora que anunció su regreso a la pantalla grande 20 años después, resultó ser toda una sorpresa.

El portal Deadline anunció el regreso de la actriz que ahora tiene 73 años y participará en el thriller de terror independiente The Forest Hills, del escritor y director Scott Goldberg. En la película participarán Edward Furlong, Chiko Méndez y Dee Wallace.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

The Forest Hills narra la historia de “un hombre perturbado” llamado Rico (Méndez), que está atormentado por visiones que tiene en pesadillas, después de sufrir un traumatismo craneal mientras acampaba en las montañas de Catskill.

Duvall interpretará a la madre de Rico, quien es una voz interior para el hombre a lo largo de la película, según lo reportado por Deadline.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Somos grandes admiradores de El Resplandor y, sinceramente, es una de mis películas de terror favoritas de todos los tiempos, a la altura de Halloween de John Carpenter y Día de los Muertos de George A. Romero con los tonos oscuros que entregaron en sus películas, junto con puntajes perfectos. y elementos que los hacen mis favoritos personales”, dijo el productor y director Goldberg en un comunicado.

“Shelley contribuyó a que El Resplandor fuera una obra maestra absoluta al darlo todo y actuar de una manera que realmente mostraba el miedo y el horror de una madre aislada”, agregó.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Cabe destacar que el último papel cinematográfico de Duvall fue en Manna From Heaven de 2002, esto antes de anunciar su retiro definitivo de la actuación.

Shelley Duvall y su trauma por El Resplandor

En una entrevista para el programa Dr. Phil y el medio The Hollywood Reporter, la actriz relató el horror que sufrió durante la filmación de la película, ya que Kubrick le exigía demasiado.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Stanley me presionó y me presionó más de lo que nunca me habían presionado antes. Es el papel más difícil que he tenido que interpretar”, dijo.

Explicó que el director la hacía trabajar demasiadas horas seguidas, y que además la insultaba por no hacer bien su trabajo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“No utilizaba nada hasta la toma 35. Tantas tomas corriendo, llorando y cargando a un niño es muy duro (...) Después de eso, tu cuerpo se rebela y dice: ‘Deja de hacerme esto, no quiero llorar cada día’. A veces, sólo ese pensamiento me hacía llorar más”, señaló.

Podría interesarte