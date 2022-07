Shelley Duvall y el trauma de “El resplandor” que marcó su carrera en Hollywood

La actriz estadounidense quedó afectada después de su participación en la película de culto.

Shelley Duvall es recordada por su icónico papel de Wendy Torrance en “El Resplandor”, la aclamada película de terror de Stanley Kubrick protagonizada por Jack Nicholson.

Aunque Duvall ya tenía una carrera en Hollywood que incluía un papel secundario en la película Annie Hall de Woody Allen, así como el premio a mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes por su interpretación en la cinta Tres Mujeres, el personaje en la película de Kubrick quedó marcado para la posteridad en la cultura pop.

Su actuación de una esposa aterrorizada debido a que su marido se vuelve loco e intenta asesinarla mientras se encuentran aislados en un hotel que cuidan durante el invierno, no convenció a la crítica y fue nominada a un premio Razzie, como peor actriz. Cabe destacar que este año la organización que otorga ese galardón se arrepintió de la nominación.

Estos no fueron los únicos comentarios que afectaron a Duvall, ya que en varias ocasiones habló abiertamente de el trauma que le dejó trabajar con Kubrick.

En una entrevista para el programa Dr. Phil y el medio The Hollywood Reporter, la actriz relató el horror que sufrió durante la filmación de la película, ya que Kubrick le exigía demasiado.

“Stanley me presionó y me presionó más de lo que nunca me habían presionado antes. Es el papel más difícil que he tenido que interpretar”, dijo.

Explicó que el director la hacía trabajar demasiadas horas seguidas, y que además la insultaba por no hacer bien su trabajo.

“No utilizaba nada hasta la toma 35. Tantas tomas corriendo, llorando y cargando a un niño es muy duro (...) Después de eso, tu cuerpo se rebela y dice: ‘Deja de hacerme esto, no quiero llorar cada día’. A veces, sólo ese pensamiento me hacía llorar más” , señaló.

Después de esta situación, hizo una pausa en su carrera, la cual retomó pero alejándose de los reflectores y participando principalmente en series de televisión.

A raíz de problemas de ansiedad y depresión, Duvall decidió retirarse definitivamente de la industria en 2001. Actualmente vive en Texas con su pareja.

