‘Sick’, la primera película de horror inspirada en el encierro de la pandemia

Mira el tráiler de la nueva película de horror inspirada en la pandemia del 2020 por COVID-19.

Si durante los años noventa te marcaron películas de terror como Scream y Sé lo que hicieron el verano pasado, entonces no te debes perder Sick, la primera película del mismo género, inspirada en el temido encierro de la pandemia que el mundo entero vivió desde el 2020 a causa de COVID-19.

Dirigida por John Hyams (Alone), escrita por Kevin Williamson (Scream y I Know What You Did Last Summer) y Katelyn Crabb, la cinta producida por Blumhouse y Miramax será estrenada en la cadena y plataforma de streaming conocida como Peacock el 13 de enero de 2023.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

‘Sick’ sinopsis y elenco

De acuerdo con la sinopsis oficial “a medida que la pandemia detiene constantemente el mundo, Parker y su mejor amiga Miri deciden pasar la cuarentena solas en la casa familiar del lago, o eso creen”.

Lo que se alcanza a ver en el tráiler, es que en apariencia todo marcha bien hasta que el novio de Parker (Dylan Sprayberry) llega a la casa para que supuestamente las chicas no pasen solas el encierro.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Está protagonizada por Gideon Adlon (Blockers y The Craft: Legacy), Bethlehem Million (And Just Like That), Marc Menchaca (El Forastero y Ozark) y Jane Adams (Twin Peaks, Poltergeist y Hacks).

‘Sick’ tráiler oficial

Te dejamos el tráiler de esta película de horror, la cual contiene momentos muy interesantes que nos remontan a lo que vivimos en la pandemia como el hecho de usar desinfectantes y cubrebocas en todos lados.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte