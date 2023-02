You 4: el verdadero significado del final y cómo Love y Rhys están conectados

El significado de la escena final de You 4 y cómo Love está conectada con el acosador de Joe Goldberg.

El significado de la escena final de You 4 porque no sólo nos deja ver que Love sí será parte del desenlace de Joe Goldberg, nos da pistas sobre el camino en el que se puede dirigir la historia y podría ser más tenebroso de lo que pensamos. Y es que la tanda de los primeros capítulos de la cuarta temporada de You ya ha visto la luz y nos dejó con los nervios al límite por saber el destino de Joe.

You 4 ha tenido un gran reconocimiento y nos demostró su habilidad para reinventarse en cada temporada, sobre todo en ésta, ya que no sigue con el mismo patrón que vimos en capítulos anteriores, y eso vaya que nos encantó. Sin embargo, seguimos sin saber qué pasará con Joe Goldberg, aunque tenemos varias pistas que nos lo podrían revelar y el principal es Love durante el tráiler de la segunda tanda de capítulos… pero eso no es todo.

El significado de la escena final de You 4

ALERTA DE SPOILERS

Repasemos que Joe, ahora Jonathan Moore, vive en Londres y está rodeado de un grupo de personas de élite, sin embargo, se involucra cada vez más luego de un misterioso asesinato que busca inculparlo y un acosador que observa cada uno de sus pasos.

Conforme pasa la historia, los asesinatos aumentan y el acosador está cada vez más cerca de saber todo sobre el protagonista… hasta que lo consigue. Al final de la primera tanda revelan que es Rhys el encargado de asustar a Joe, por lo que surgió la duda: ¿de dónde sacó tanta información sobre el supuesto profesor?

Bueno, durante el tráiler de la segunda tanda de episodios podemos ver que, sí, es un hecho que Love Quinn será parte del final de You, aunque no sabemos con exactitud si está con vida o sólo se hará presente por medio de flashbacks como Beck en la segunda temporada.

Eso no es lo único interesante, durante la escena de Love, pudimos ver al personaje sentado en lo que, a simple vista, parecía ser la famosa pecera de Joe, en la que encerraba a todas sus víctimas. Love luce ropa que no habíamos visto antes pero lo más importante, tenía un libro azul en las manos.

Este libro podría revelarnos mucho más sobre la historia pues, si presentamos suficiente atención, podemos ver que éste pertenece a Rhys, sí, el acosador de Joe.

Cuando Joe conoce al grupo británico de amigos, entre ellos a Rhys, lo reconoce porque ya había leído su libro antes, por lo que no le fue complicado identificar al político que, de hecho, al principio le hizo creer que podía confiar en él.

La teoría sobre Love y el libro de Rhys

Teoría 1

Love conoce a Rhys desde tiempo atrás, recordemos que la joven chef proviene de una familia adinerada y prestigiosa, por lo que su apellido siempre fue importante en la clase alta, así que no sería una sorpresa que la esposa de Joe mantuviera contactos prestigiados hasta Londres. De este modo, Rhys se sentiría con la necesidad de vengar todo lo sucedido entre Love y Joe, y los asesinatos ocurridos durante su relación, incluido el de su hermano.

Teoría 2

Ésta es una de las pistas más importantes y trata de que la familia de Love siempre pudo estar involucrada con aquel grupo británico. Cuando Joe busca pistas sobre por qué Malcolm fue asesinado, encuentra una libreta de apuntes sobre apuestas y diversos nombres, bueno, pues al final de una de las listas se puede apreciar –con mucha atención– Dottie, sí, el nombre de la mamá Love. ¿Por qué Malcolm tendría el nombre de la mamá de Love apuntado en su libreta?

Tomando esto en cuenta y el detalles del libro de Love, la teoría que conectaría todo es que Love buscaría chantajear a Rhys o cobrar algún favor pendiente con su familia, por lo que le otorgaría la misión de vengarse de su esposo.

Por ahora tendremos que esperar hasta el estreno de la segunda parte de la cuarta temporada de You, aunque ya ha despertado toda clase de teorías luego de ver que Love sí tendrá un papel importante en el destino de Joe y las consecuencias que puede sufrir tras todo lo que hizo en el pasado.

