Viridiana: El nombre y maldición que marcó la vida de Silvia Pinal

Desde un principio, “Viridiana”, la película de culto de Luis Buñuel estaba destinada a una trágica historia.

Al tanto de la etapa que actualmente enfrenta la “Diva del Cine Mexicano”, viene a la mente un capítulo muy importante en la vida de Silvia Pinal como lo es el nombre de Viridiana, tanto en su gran trayectoria artística como en su famosa dinastía, y por eso a continuación te contamos la historia de la maldición que surgió de la película dirigida por el español Luis Buñuel.

Viridiana, la película de Luis Buñuel

En el año 1961 cuando Silvia Pinal tenía 30 años de edad y estaba en medio de la fama, ya muy consolidada en México, cautivó el ojo del director español Luis Buñuel, quien la adoptó como una musa para filmar la icónica película ‘Viridiana’.

Desde un principio “Viridiana” no fue bien aceptada, pues su trama no solo no fue bien vista por la iglesia católica sino que además se sumó una dictadura Franquista que impidió que fuera proyectada durante mucho tiempo en España; de hecho tuvieron que pasar 16 años desde su creación para que fuera proyectada en el país natal del director.

Luis Buñuel tuvo que escapar de España hasta 1977, dos años después de la muerte del dictador Francisco Franco, periodo en el que encontró asilo político en México. Se dice que quien pudo huir con los negativos de ‘Viridiana’ fue la propia Silvia Pinal, quien además los enterró para que no fueran destruídos.

‘Viridiana’ considerada una película de culto y ganadora de diversos premios como la Palma de Oro en el Festival de Cannes fue sin lugar a dudas, la cinta más ambiciosa de Silvia Pinal, la cual la catapultó al éxito y en la que además conoció el amor al enamorarse del productor del filme, Gustavo Alatriste con quien se cató y tuvo a su segunda hija en 1963.

Viridiana, la hija de Silvia Pinal

Debido a lo significativa que fue ‘Viridiana’ en la vida de Silvia Pinal, la actriz en agradecimiento a Buñuel, nombró a su hija: Viridiana Alatriste, quien desde muy pequeña demostró el gran talento que llevaba en la sangre por parte de su madre.

Viridiana Alatriste fruto de la relación que tuvo Silvia Pinal con el director mexicano Gustavo Alatriste, comenzó su carrera actoral desde muy joven en el teatro y también en la televisión, el programa ‘¡Cachún-cachún-ra-ra!’ fue el que la consolidó en el medio, sin embargo su éxito duraría hasta sus 19 años, cuando un accidente automovilístico le arrebató la vida, el 25 de octubre de 1982.

Se dice que la joven perdió el control de su auto, luego de salir de una fiesta organizada por la producción del mismo proyecto que la vio crecer. La pérdida nunca fue superada por Silvia Pinal, pues en diversas entrevistas comentó el vacío que dejó en ella su hija, quien además se dice, tenía un futuro tan prometedor como el de su madre.

“La muerte de Viridiana fue para mí como un reloj que se detuvo de pronto y aunque yo me empeñé en darle cuerda, y lo hice mover a la fuerza, nunca más funcionó igual”, comentó en una de tantas entrevistas.

Viridiana, la nieta de Silvia Pinal

Tiempo después del fallecimiento de Viridiana Alatriste, su hermana mayor, Sylvia Pasquel, primogénita de Silvia Pinal, se casó con Fernando Frade, un matrimonio del cual nació una niña, a quien la también actriz llamaría Viridiana en honor a su hermana fallecida unos años atrás.

La maldición del nombre llegó nuevamente a la dinastía Pinal, cuando por un descuido, la pequeña Viridiana se ahogó en la alberca de la casa de Sylvia Pasquel, un episodio que provocó el divorcio de la actriz, así como le causó un episodio de alcoholismo.

En una entrevista que mantuvo en el programa “Historias Engarzadas”, la hija mayor de Silvia Pinal confesó: “Se quedó en el jardín jugando con su patito, Stephie (su hija mayor) se metió a la casa por algo que no sé cómo estuvieron las cosas bien porque no estuve allí, yo me había ido a hacer una limpia para que me fuera bien en la vida, imagínate. Fue en un momento de descuido de la nana”.

Es por lo anterior que se habla de la maldición de Viridiana en la dinastía Pinal, una trágica historia que al parecer estaba escrita desde la polémica que suscitó la película de Luis Buñuel. Todo apunta que se trato del destino.

Aquí te dejamos el trailer de “Viridiana” de Luis Buñuel:

