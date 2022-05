Silvia Pinal y Luis Buñuel: Tres películas que marcaron la historia del cine mundial

Las cintas que realizaron Luis Buñuel y Silvia Pinal, consideradas entre las mejores en la historia de la cinematografía.

Silvia Pinal, la gran diva mexicana, ya tenía una carrera teatral bien cimentada cuando llegó al cine en 1949. Desde esa fecha hasta 2013, la actriz realizó 83 películas en México, Francia, España, Brasil y otros países de Latinoamérica. También realizó actuaciones especiales en otras tres películas de ficción y seis documentales, sin contar las decenas más que tuvo en televisión y obras de teatro.

Su carrera es extensa, sin lugar a dudas. No obstante, son tres proyectos los que destacan sobre el resto: las películas que hizo junto con Luis Buñuel: ‘Viridiana’, ‘El Ángel Exterminador’ y ‘Simón del desierto’.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Viridiana

Para 1961, cuando se filmó ‘Viridiana’, Silvia Pinal ya era una estrella en México y Luis Buñuel era un director muy incómodo en su natal España. Se dice que fue ella quien se acercó a Buñuel para decirle que su esposo mueblero, Gustavo Alatriste, quería producir su película. “¿Y por qué un fabricante de muebles quiere producir una de mis películas si no soy un director comercial?”, respondió el director. “Porque Gustavo me ama”, sentenció la actriz. Así inició la historia de la triada Alatriste-Buñuel-Pinal. Productor, director y actriz, respectivamente.

“Filmar Viridiana en España fue una experiencia atractiva y peligrosa. Por su ideología, don Luis era allá un hombre incómodo”, dijo la actriz durante una entrevista. Su comentario es muy liviano si tomamos en cuenta todo lo que en realidad pasó con Viridiana.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Buñuel se echó a todo el mundo encima por regresar a filmar a España. Los franquistas lo odiaban, republicanos españoles en el exilio no le perdonaron que regresara a su patria luego de años de refugio en México; el Vaticano censuró la película y se prohibió su exhibición en España e Italia. Los Franquistas ordenaron la destrucción de todas las copias, pero gracias a que Silvia Pinal logró escapar a México con una de ellas, es que se salvó para la posteridad esta obra de arte que es catalogada como una de las mejores películas de todos los tiempos. Solo cuando la dictadura de Francisco Franco terminó fue que Viridiana pudo exhibirse en España.

“Tengo entendido que Luis creó toda una estrategia para salvar los negativos de la cinta. Cuando la estábamos filmando todos sabíamos a lo que nos enfrentábamos, eran otros tiempos, otras ideas, y Buñuel fue muy valiente al defender su arte por encima de todas las cosas”, contó Pinal en sus memorias.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

El Ángel Exterminador

Un año después, Pinal se convirtió en Leticia “La Walkiria” en ‘El Ángel Exterminador’, otra de las grandes películas en la historia del cine y una de las más surrealistas en la carrera de Buñuel; en parte gracias a la cinematografía de Gabriel Figueroa.

El director quería filmar la película en Europa, pero los Alatriste Pinal no tenían los recursos para eso, como lo contó Silvia en la entrevista que acompaña a la Blue Ray de Criterion Collection: “La economía no estaba muy bien, porque no teníamos el dinero de ‘Viridiana’, porque no. Teníamos el triunfo pero nada más. Empezamos a ver qué se podía hacer. Gustavo que ya se dedicó directamente a ser el productor encontró que podíamos hacerla aquí (en México)”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La hicieron en una casa que se llamaba La Providencia. Convencieron a Buñuel de filmar en México pero fue una producción muy complicada, porque el español quería más y más cosas que solo se conseguían en Europa, sobre todo obras de arte. Actores y actrices también lo pasaron mal, pues Buñuel les untó miel de abeja y luego tierra para crear una sensación de incomodidad en el reparto y se sintieran sucios de verdad.

“Yo hasta el día de hoy no sé de qué trata. Yo hablaba mucho con Don Luis de eso y me contestaba cosas que él quería contestarme o quizá ni creía ni pensaba. Él era así, él jugaba con los pensamientos de uno, las creencias y las ideas que uno iba aplicando”, contó décadas después sobre la historia que se plantea en ‘El Ángel Exterminador’.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Simón del Desierto

En 1965 vuelven a unirse en ‘Simón del Desierto’, la última y la que más le gustó hacer a la mexicana. Pinal se disfraza de niña, enseña los senos, también se convierte en Jesucristo y patea un borrego fuera de cámara, se sube a una columna de 10 metros (cosa que le provocaba pánico) y al final termina convenciendo a Simeón el Estilita (Claudio Brook) de ir a probar la vida de perdición a una discoteca. Todos los bailarines que salen en la discoteca al final (que era en realidad los Estudios Churubusco) eran los amigos de Buñuel.

Por idea de Pinal, ‘Simón del Desierto’ iba a ser una película dividida en tres historias, pero las cosas no salieron bien y terminó siendo un mediometraje.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“No es cierto que Simón del Desierto fue un mediometraje por problemas económicos de Gustavo Alatriste. Fue un problema de producción. Iban a ser tres historias con distintos directores. La de Buñuel era una. Alatriste y yo fuimos a Europa y buscamos a Federico Fellini, que hubiera filmado encantado con Buñuel, pero propuso de actriz a su esposa Giulietta Masina. Vimos a otro, Jules Dassin, que también aceptaba si llevaba a Melina Mercouri, su mujer. Le dijimos que no, porque se trataba de que las tres historias las hiciera yo. Entonces, como todos querían dirigir a sus esposas, Alatriste quiso dirigir su propia parte con su esposa, conmigo. Dije que no, y ese fue el principio de nuestra separación. Alatriste no quiso entender, o le dolió mucho, que yo le explicara que no podía dirigir al lado de Buñuel”, contó Pinal.

‘Simón del Desierto’ fue el principio del final de la relación Gustavo y Silvia (quien interpreta a El Diablo en esta historia) y la última colaboración de la triada Alatriste-Buñuel-Pinal.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Conocer a Buñuel fue de lo mejor que he tenido porque yo trabajaba con directores comerciales, pero a la hora de hablar de arte no tenía mucha experiencia y de pronto apareció Buñuel, y ahí cambió mi vida y gusto. Lo recuerdo con gran agradecimiento porque me enseñó muchas cosas que no había vivido”, dijo la actriz en 2017, durante la presentación de su autobiografía ‘Esta soy yo’.





Podría interesarte