‘Sin Novedad en el Frente’: cantado para el Óscar y sus 7 BAFTA lo demuestran

“Sin Novedad en el Frente” arrasó en la entrega de los Premios BAFTA con 7 galardones, incluyendo Mejor Película, lo que la posiciona como fuerte contendiente para los Premios Óscar de este año.

¿Quién dijo que las historias bélicas ya no eran dignas de premios? Para mostrar lo contrario, el filme “Sin Novedad en el Frente” se llevó 7 de los 14 galardones a los que estaba nominado en la gala de los Premios de Cine de la Academia Británica (o BAFTA, por sus siglas en inglés) este domingo.

Sus logros incluyeron, entre otros, las categorías a Mejor Película y Mejor Director, para Edward Berger, de acuerdo con Deadline.

Cabe destacar que esta película, inspirada en la novela homónima de Erich Maria Remarque, también compite en los Premios Óscar de este año con 9 nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Película Internacional y Mejor Guion Adaptado, como te contamos en este enlace.

A la cinta sobre el enfrentamiento bélico de la Primera Guerra Mundial le siguió “Los Espíritus de la Isla”, de Martin McDonagh, que obtuvo las preseas a Mejor Película Británica y los dos premios a Mejor Actuación de Reparto, empatando así con “Elvis”, de Baz Luhrmann, que se llevó Mejor Actor, para Austin Butler.

Detalles curiosos de los BAFTA 2023

La sorpresa de la noche fue para la favorita en Occidente y que actualmente ostenta 11 Premios Óscar: “Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo”, que sólo logró llevarse el galardón a Mejor Edición, a pesar de que competía en esta gala para 10 nominaciones.

Cabe destacar que los premios a actuación en este año de los BAFTA no incluyeron a ningún artista de ascendencia afro, latina o asiática, ya que todos son de ascendencia blanca: Kerry Condon y Barry Keoghan se llevaron las preseas a Mejor Actriz y Actor de Reparto por “Los Espíritus de la Isla”, mientras que Cate Blanchett y Austin Butler obtuvieron los premios a Mejor Actriz y Actor por “Tár” y “Elvis”.

Algo gracioso que ocurrió durante la premiación fue que justamente, al momento de anunciar el premio para Condon como Mejor Actriz de Reparto, se dijo por accidente que la ganadora había sido Carey Mulligan, nominada a esa categoría por el filme “Ella Dijo”, de acuerdo con la BBC.

Eso ocurrió por una confusión con el discurso que el actor sordo Troy Kotsur, ganador del BAFTA el año pasado por “CODA: Señales del Corazón”, dio con señas y que fue malinterpretado en la gala.

Odessa Rae, productora del documental “Navalny”, que se llevó el BAFTA al Mejor Documental, ocupó su discurso de aceptación para homenajear al periodista de investigación Christo Grozev, quien no pudo estar en la gala porque la Policía internacional le aconsejó no hacerlo, por posible riesgo a la seguridad pública, tras haber dado su apreciación en el filme sobre el envenenamiento del crítico del Kremlin Alexei Navalny y no pudo estar en la gala.

Lista completa de ganadores a los BAFTA 2023

Mejor Película: “Sin Novedad en el Frente”

Mejor Película Británica: “Los Espíritus de la Isla”

Mejor Director: Edward Berger, por “Sin Novedad en el Frente”

Mejor Actriz: Cate Blanchett, por “Tár”

Mejor Actor: Austin Butler, por “Elvis”

Mejor Actriz de Reparto: Kerry Condon, por “Los Espíritus de la Isla”

Mejor Actor de Reparto: Barry Keoghan, por “Los Espíritus de la Isla”

Mejor Estrella Emergente (voto del público): Emma Mackey

Revelación Británica (de Escritor, Director o Productor: Charlotte Wells, por “Aftersun”

Mejor Película de Habla No Inglesa: “Sin Novedad en el Frente”

Mejor Guion Original: “Los Espíritus de la Isla”

Mejor Guion Adaptado: “Sin Novedad en el Frente”

Mejor Película Animada: “Pinocho, de Guillermo del Toro”

Mejor Fotografía: “Sin Novedad en el Frente”

Mejor Documental: “Navalny”

Mejor Corto Británico: “An Irish Goodbye”

Mejor Corto Británico Animado: “El Chico, la Mula, el Zorro y el Caballo”

Mejor Edición: “Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo”

Mejor Banda Sonora: “Sin Novedad en el Frente”

Mejor Sonido: “Sin Novedad en el Frente”

Mejor Casting: “Elvis”

Mejor Diseño de Vestuario: “Elvis”

Mejor Maquillaje y Peinado: “Elvis”

Mejor Diseño de Producción: “Babylon”

Mejores Efectos Especiales: “Avatar: el Camino del Agua”

¿Qué te parecieron los premios BAFTA de este año? ¿Estás de acuerdo con los ganadores? ¿O habrías dado un premio diferente a otro filme/cineasta/actor en alguna de sus categorías? Compártenos tus comentarios a través de nuestros canales digitales.

