Puso a su familia primero: Steven Spielberg se negó a dirigir Harry Potter

Steven Spielberg pudo haberse encargado del primer filme de “Harry Potter”, pero se negó a dirigirlo porque no quería viajar de Los Ángeles a Inglaterra y dejar a su familia.

¿Se imaginan cómo habría sido Harry Potter si, en lugar de Chris Columbus, quien hubiera tomado la batuta de su dirección hubiera sido nada más y nada menos que Steven Spielberg? Pudo haber sido una realidad, aunque el propio cineasta asegura que dejó ir la oportunidad por una causa mayor.

Steven Spielberg se negó a dirigir “Harry Potter”

Para Spielberg, no hay cosa más importante que su familia, y prueba de ello fue el rechazo que hizo a Warner Bros. de convertirse en el director del inicio de una de las sagas de fantasía más importantes de toda la historia, ya que no quería tener que dividir su tiempo entre la crianza de sus hijos menores y las filmaciones, de acuerdo con Variety.

“El significado personal sobre (cómo el conflicto entre) el arte y la familia te partirá por la mitad me pasó a mí tiempo más tarde, después de que ya me había establecido como cineasta; como director en activo”, comentó Spielberg en una entrevista que dio al director del filme “RRR”, SS Rajamouli.

“Kate (Capshaw, su esposa) y yo empezamos a formar una familia, y comenzamos a tener hijos. La elección que tuve que hacer fue entre aceptar un trabajo que me trasladaría a otro país durante cuatro o cinco meses, donde no vería a mi familia todos los días (o no hacerlo). Fue una experiencia desgarradora”.

Spielberg, quien iba a tener que dejar su hogar en Los Ángeles para viajar a Inglaterra por las grabaciones, no se dijo arrepentido sobre su decisión, ya que no fue la única película que se negó a realizar, aunque no dio detalles sobre otros proyectos; sin embargo, sí reconoció que habría sido un hito importante en su carrera como cineasta, pero dio a entender que en la vida hay cosas aún más relevantes que el trabajo.

“Hubo varias películas que decidí no hacer. Elegí rechazar la primera de ‘Harry Potter’ básicamente para pasar el primer año y medio con mi familia, (para ver a) mis hijos pequeños creciendo”, agregó.

“Así que sacrifiqué una gran franquicia, que hoy, mirando atrás, estoy muy feliz de haberlo hecho, para estar con mi familia”.

De “I.A. Inteligencia Artificial” y “Los Fabelman”: los siguientes éxitos de Spielberg

Que le haya dado la espalda a “Harry Potter y la Piedra Filosofal”, que terminó en manos de Chris Columbus y logró un éxito sin precedentes para una saga fílmica de su estilo, no significa que Spielberg dejó de lado su trabajo como cineasta.

De hecho, el medio apunta que en el 2000, mismo año en que se grabó la primera entrega de “Harry Potter”, el cineasta estuvo a cargo de las filmaciones de “I.A. Inteligencia Artificial”, que se estrenó un año después y se trabajó mayormente en estudios de Los Ángeles, lo que le permitió al director pasar tiempo con su familia y no alejarse tanto de su hogar.

Desde entonces, ha dirigido otros 15 largometrajes, entre los que destacan: “La Terminal” (2004), “La Guerra de los Mundos” (2005), “Munich” (2005), “Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal” (2008), “Lincoln” (2012), “Ready Player One” (2018), “West Side Story” (2021) y “Los Fabelman” (2002), la cual actualmente compite por siete Premios Oscar, incluido Mejor Película, aunque no Mejor Director.

¿Qué opinas sobre la decisión de Spielberg de dejar de lado “Harry Potter” para formar parte de los primeros años de su familia? Compártenos tus comentarios a través de nuestros canales digitales.

