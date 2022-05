Nev, el artista perfecto para plasmar el Jurassic World en un asombroso tatuaje

Con más de 5 años de experiencia en el mundo de los tatuajes, el trabajo de Nev se ha caracterizado por su limpieza y perdurabilidad.

Un taller de serigrafía en Saltillo, Coahuila, México, fue testigo de los inicios de Nev en el tatuaje. Su gusto por el dibujo lo llevó a Puebla, lugar en el que comenzaría a estudiar la carrera de arquitectura, y a su vez, iniciar formalmente su trayectoria como tatuador.

Nev nos compartió la responsabilidad que siente al tatuar a alguien, pues efectivamente, esa persona le está dando su piel como lienzo para que, a través de su talento con la tinta, dibuje un trazo que quiera llevar por siempre: “Primero que nada te tiene que gustar mucho lo que haces, debes entender que le estás dejando algo en la piel a otra persona, entonces entre mejor estés preparado, mucho mejor”.

¿Cuál o cuáles son los tatuajes más especiales que Nev ha hecho?

Nev ha utilizado su talento para plasmar de todo tipo de tatuajes a sus clientes, pero muchos de ellos tienen un significado muy especial.

“Muchas veces se han tatuado cosas referentes a familiares que han fallecido, cosas muy importantes de su vida, su primer viaje o experiencias muy cañonas que a veces la gente me cuenta y es muy padre que te elijan para expresar tu arte con eso que para ellos es tan importante”.

¿Cuáles son las experiencias más memorables que te ha dejado tu carrera?

Nev nos reveló que valora la confianza que la gente le tiene para contarle las experiencias que han vivido y él pueda plasmarlo a través de sus diseños: “Hay personas que han llorado al terminar el tatuaje, de lo importante que es para ellas. Me ha pasado con tatuajes de sus perritos o gatitos, al momento de verlo reflejado en un tatuaje y que me digan que logré captar la esencia de su mascota, la mirada o rasgos muy importantes para ellos, es como uno de los casos más comunes”.

¿En qué tipo de tatuajes se especializa Nev?

El talento de Nev es tan grande que le permite plasmar con sus diseños muchos tipos de mensajes e imágenes, pero él mismo nos revela qué tipos de tatuajes son los que más le solicitan en su estudio ‘Nomadttt’, ubicado en la colonia Roma en la CDMX: “Normalmente mis tatuajes son de microrealismo y de animales me piden bastantes, de esculturas y de pinturas”. Los animales son de los diseños más solicitados para Nev, incluso nos contó que uno de sus diseños más especiales es el de los pulpos, pero fue tanta la demanda que tuvo que dejar de hacerlos por un tiempo, pues tan solo en el diseño llega a tardar hasta 4 horas, más 8 horas que le lleva plasmarlo en la piel.

¿Cómo combinar sus gustos con su lado artístico?

Nev es un gran fanático del Mundo Jurásico, y gracias a su pasión con la aguja, puede darse el lujo de fusionar sus gustos con su trabajo, además de tomar la responsabilidad que es asumir un proyecto de tatuaje que le están pidiendo: “Si no siento una conexión gráfica con el proyecto, prefiero no aceptarlo. Lo que trato siempre es disfrutarlo y ser honesto cuando las ideas no empatan con lo que quiero hacer y hablarlo, de la mejor manera decirle a la persona que no soy la persona que está buscando para su proyecto, porque quizá hay alguien más con quien va a conectar la idea y al aceptar yo ese trabajo estoy interrumpiendo esa conexión”.

Tatuajes jurásicos

Además, Nev nos confesó su interés por hacer algo con la temática de dinosaurios: “Me encantan los dinosaurios, hace poco tatué un dinosaurio y lo primero que pensé fue que tenía como 1 año queriendo hacer un tatuaje así”.

Y hablando de tatuajes... Estamos buscando con nuestros amigos de Universal Pictures al fan más fan para regalarle un tatuaje inspirado en la franquicia. Este tatuaje será diseñado y realizado por Nev y para ganártelo, debes contestar correctamente:

1. ¿Cuáles son las 6 películas que conforman la saga jurásica? (Título y año de lanzamiento)

2. ¿En qué obra está basada la franquicia de Parque Jurásico, quién es su autor y en qué año se lanzó?

3. ¿Qué especie de dinosaurio de la saga lleva un nombre que significa ‘Rey indomable’?

4. ¿Cómo se llama el libro del científico Ian Malcolm que lee Zara Young en Jurassic World?

5. ¡Muéstranos tu colección de Jurassic! Compártenos las fotografías de tu impresionante memorabilia.

6. Graba un video en el que nos cuentes la experiencia que viviste cuando viste la primera cinta de la saga.

Tienes hasta el viernes 13 de mayo a las 19 h para mandar tus respuestas al correo redes@culturacolectiva.com El ganador será contactado a vuelta de correo electrónico para ser tatuado por Nev el lunes 16 de mayo. ¡Mucho éxito!

