Tenemos una ganadora: Julia Garner será Madonna en la biopic

Si acepta la propuesta, la actriz de ‘Ozark’ será Madonna en una cinta que dirigirá la misma reina del pop para contar su propia historia.

A principios de este año, el mundo supo que Madonna estaba preparando una biopic y ella misma estaba a cargo del casting, las coreografías y la dirección. Ya te contamos quiénes eran las actrices que podrían interpretarla: Florence Pugh, Alexa Demie y Julia Garner, entre otras candidatas. Ahora, de acuerdo con Variety, es Julia Garner de ‘Inventing Anna’ y ‘Ozark’ a quien le ofrecieron el papel principal.

Aún no se sabe quiénes serían las coestrellas de Garner en la cinta sobre Madonna, pero sabemos que además de Pugh (’Midsommar’, ‘Black Widow’) y de Demie (’Euphoria’) se habló de Odessa Young y cantantes como Bebe Rexha y Sky Ferreira. Por supuesto, las audiciones para ser la reina del pop no fueron nada fáciles: la película, que estará llena de música y bailes, requería una actriz que además poseyera un gran talento para el canto y el baile.

Madonna dijo que su esperanza con esta biopic es la de “representar el increíble viaje en el que me ha llevado la vida como artista, música, bailarina - un ser humano tratando de encontrar su camino en el mundo”, aseguró ella. “El enfoque de esta cinta siempre será la música. La música me ha hecho seguir adelante y me ha mantenido viva. Hay muchas historias inspiradoras que no han sido contadas, y quién mejor para contarlas que yo. Es esencial compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión”.

Y es que esta no es la primera vez que alguien intenta hacer una película sobre la vida de Madonna. Sin embargo, como dijo ella misma en entrevista con Jimmy Fallon, la mayoría han sido hombres. El proyecto de su biopic se anunció desde 2020, Amy Pascal será la productora y el guion será realizado en conjunto con la guionista de ‘Juno’, Diablo Cody.

