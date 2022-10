La adaptación que Stephen King odió (y no es El Resplandor)

El rey del terror tiene una película, basada en uno de sus relatos, que no soporta ver. Incluso demandó para que quitaran su nombre.

Cualquier fan de Stephen King sabe que ‘The Shining’, la película que dirigió Stanley Kubrick, es una de las adaptaciones menos favoritas del escritor. Aunque es un clásico del cine de terror y nos dejó cosas como un increíble soundtrack y una memorable actuación de Jack Nicholson, para King la película se alejó mucho de lo que él trataba de decir en su novela, además de que el personaje de Wendy dejó mucho que desear (y no por la gran Shelley Duvall, sino por el mismo Kubrick).

Con todo y lo que Stephen King odió de ‘El Resplandor’, no ha sido la adaptación de su obra que menos le ha gustado (y ha habido decenas, algunas mejores que otras). De hecho, la menos favorita es ‘El hombre del jardín’, una película que dirigió Brett Leonard en 1992 y protagonizó Pierce Brosnan.

“El doctor Lawrence Angelo (Pierce Brosnan) es un brillante científico obsesionado con perfeccionar el software de realidad virtual”, dice la sinopsis. “Cuando sus experimentos en animales fracasan, encuentra al sustituto ideal: Jobe Smith (Jeff Fahey), un jardinero lento. El objetivo del doctor Angelo es el de beneficiar a su conejillo de indias humano y, por consecuencia, a toda la humanidad, pero el mal ronda en ‘The Shop’, un grupo misterioso que buscar usar la tecnología para usar una máquina de guerra invencible. Cuando los experimentos cambian al simple Jobe en un superhumano, el escenario está listo para un conflicto al estilo Jekyll y Hyde por el control de la mente de Jobe y el futuro del mundo”.

Es una película tan mala que llega a ser buena y vuelve a dar la vuelta para ser mala. Los efectos especiales no han envejecido nada bien, pero se volvió de culto después de lo que pasó con Stephen King. Al rey del terror no le gustó para nada la película e incluso demandó a New Line Cinema, con lo que recibió dos y medio millones de dólares por el daño ocasionado a su nombre. Él estaba avergonzado de que su firma estuviera presente en un bodrio que no lo representaba a él ni a su obra.

A pesar del fallo, New Line Cinema volvió a incluir el nombre de Stephen King cuando lanzó la película en VHS. Y es que todo el mundo sabe que cualquier cosa que tenga la firma del escritor, incluso cualquier pieza de terror que sea recomendada por él, atrae a los fans de King y a quienes quieren entrarle a su universo.

