‘Thor: Love and Thunder’: Las cabras que gritan están basadas en este meme de Taylor Swift

¿Por qué gritan así las cabras de Thor y qué tienen que ver con la cantante de “Shake It Off”?

Si ya viste ‘Thor: Love and Thunder’, seguramente te quedaste con varias preguntas: ¿Quién es ‘Eternity’? ¿Qué significan las no una sino dos escenas postcréditos? Y, quizá la interrogante más importante relacionada con la película de Marvel: ¿Por qué gritan así las cabras de Thor? Sorprendentemente, sus ensordecedores gritos están basados en un meme de Taylor Swift.

En la película, Thor supera la crisis en la que se encontraba desde que lo vimos por última vez: hace ejercicio, recupera su figura de dios y se dirige a encontrar su propósito. La energía que ha adquirido desde que se dedicó al autocuidado lo lleva a salvar, él solo, una aldea de Indigarrians cuyas deidades fueron aniquiladas por Gorr, el carnicero de dioses (Christian Bale). Aunque destruyó su santuario más importante, los alienígenas azules le regalan un par de cabras al personaje de Chris Hemsworth a manera de agradecimiento.

Las cabras se llaman Toothgrinder y Toothgnasher en los cómics y están basadas en Tanngnjóstr y Tanngrisnir de la mitología nórdica. Su primera aparición fue en El Poderoso Thor: La Guerra de los Dioses de 1976 y son tan poderosas que incluso pueden dañar a Mjölnir. Sin embargo, los gritos son nuevos: de acuerdo con Taika Waititi, el responsable fue uno de los proveedores que hicieron las cabras generadas por computadora para ‘Thor: Love and Thunder’.

“Simplemente agregó la canción de Taylor Swift ‘I Knew You Were Trouble’, pero la hecha por fanáticos con los sonidos de cabra, y pensamos que era muy divertida”, dice el director. “Así que era solo una toma de cómo evolucionaban las criaturas generadas por computadora. No estaba destinada a la película ni nada, solo era una actualización. Y los gritos eran increíbles”.

Y, ¿cuál es esa versión de “I Knew You Were Trouble” de Taylor Swift con sonidos de cabra? Escúchala a continuación:

