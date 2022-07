‘Thor: Love and Thunder’: ¿Qué significan las escenas postcréditos?

Marvel lo volvió a hacer y nos dio dos escenas post créditos que sí o sí tienes que quedarte a ver.

‘Thor: Love and Thunder’ por fin se estrenó en los cines de todo el mundo y, como era de esperarse, las opiniones están divididas: la amas o la odias. Seas de un grupo o del otro, debes saber que esta película marca un antes y un después en el Universo Cinematográfico de Marvel, esto nos queda claro al ver las escenas postcréditos de las que hablaremos a continuación.

Si no has visto ‘Thor: Love and Thunder’ y quieres saber si tiene escenas postcréditos, la respuesta es sí. La primera la verás a la mitad de los créditos y la segunda hasta el final. Ambas valen la pena, por lo que si eres fan del MCU tienes que quedarte a verlas. A continuación te explicamos estas escenas. No hace falta que te diga que habrá spoilers que te pueden arruinar la experiencia si no has visto la película. Si es así, deja de leer y vuelve a esta nota cuando hayas salido del cine.

Olimpo

En la primera escena postcréditos nos enteramos de que Zeus (interpretado por Russell Crowe, alias “Maximus Decimus Meridius, comandante de los Ejércitos del Norte, General de las Legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio”) no murió y es cuidado por sus esposas.

El dios está celoso porque los humanos prefieren a los superhéroes que a los dioses, a los que han reducido a un chiste. Zeus decide que es momento de darle una lección a los humanos y llama a su campeón para que los castigue en su nombre. El campeón en cuestión es Hércules (interpretado por Brett Goldstein).

Si eres fan de antaño de los cómics Marvel, entonces sabrás que Hércules es uno de los personajes clásicos de la editorial. La única diferencia que hay entre el de la mitología y el de los cómics es que el Hércules de Marvel alcanzó el estatuto de Dios de la Fuerza.

Primero fue rival/enemigo de Thor y después uno de sus compañeros de aventuras. Ha sido parte fundamental de varias formaciones de los Avengers y también formó parte de la primera alineación del equipo conocido como Los Campeones (junto a Ghost Rider, Ice Man, Black Widow y Angel).

Hércules fue el encargado de entrenar a Eric Masterson, un humano que adquirió el poder de Thor durante un tiempo y que recibió el nombre de Thunderstrike. Y aunque siempre se le consideró como un “mujeriego”, recientemente se aclaró su estatus como personaje pansexual.

Jane Foster

Jane Foster es más Thor que Thor mismo. Tan digna que el Mjolnir la obedece más que al propio dios del Trueno. En la película vemos cómo los buenos deseos de Thor encantan al martillo y por eso este la protege, pero es el hecho de ser “digna” lo que le otorga los poderes de un dios.

En la segunda escena postcréditos de ‘Thor: Love and Thunder’ vemos cómo Heimdall la recibe en el Valhalla, el mítico lugar donde los guerreros de Asgard que mueren en combate van a reposar. Solo se puede llegar a ahí muriendo en la batalla y nada más.

En la mitología nórdica, Valhalla es un enorme y majestuoso salón ubicado en la ciudad de Asgard gobernada por Odín. Aquí vemos que es más como una gran ciudad en el cielo, no muy diferente al resto de los reinos que vemos en el MCU.

“Supongo que hubo un tiempo en el que tenía los ojos deslumbrados y estaba enamorada y la idea de ser algún día la señora Thor parecía el mayor sueño de mi vida. Pero luego crecí. Fui un médico. Una madre que perdió a su hijo. Una mujer con un bulto en el pecho que intentó matarla. Una diosa del trueno. Un vengador. Una Valquiria. Ya no sueño mucho. Estoy muy ocupada viviendo”, dice Jane en uno de sus mejores diálogos como Thor.

En los cómics, después de su muerte, Jane Foster regresa convertida en una Valquiria que lucha por los vivos y los muertos. ¿Será que en el MCU podamos ver su regreso como uno de estos personajes?

