‘Thor: Love and Thunder’: Y a todo esto, ¿quién es Eternity?

El Universo Cinematográfico de Marvel se expande hacia los confines de la creación y muestra a uno de sus dioses omnipresentes.

El Universo Cinematográfico de Marvel acaba de presentar al dios al que le rezan los dioses: Eternity. La Eternidad omnipresente del MCU apareció en ‘Thor: Love and Thunder’. Seguramente tú también te estarás preguntando quién es Eternity, porque en la película las cosas no quedaron tan claras. Estás en el lugar correcto, porque a continuación te lo vamos a explicar.

Si no has visto ‘Thor: Love and Thunder’ mejor ve a verla y regresa, porque este texto contiene muchos, muchos spoilers.

¿Quién es Eternity?

Nacido de una de las duplas creativas más influyentes de la cultura pop, Stan Lee y Steve Ditko, Eternity es uno de los dioses omnipotentes de Marvel Comics. Es un ser eterno que vive en el cosmos y puede estar en todo momento y lugar del espacio tiempo y manipularlo a su antojo, además de uno de los pocos seres conocidos que pueden estar en cualquier parte del multiverso físicamente. Es decir, Eternity puede estar en varios universos al mismo tiempo.

Eternity es hermano de la Muerte, Olvido e Infinito (su gemela que representa el espacio-tiempo) y fue creada antes del universo. Se explica que está formada por la conciencia de todos los seres vivos existentes, sin importar el tiempo en el que se encuentren.

Aunque se puede decir que este personaje es el más poderoso del Universo Marvel, la verdad es que está sometido a los deseos de otro: El Tribunal Viviente. Se muestra como un gigantesco ser dorado con otras caras que es el que juzga las acciones. Este personaje ya forma parte del MCU, hizo una breve aparición en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Su primera aparición fue en Strange Tales #138 de 1965. Aquí le vemos ayudar al Doctor Strange a pelear contra Dormammu y Barón Mordo. Números más tarde se vuelven a encontrar, cuando Strange acude en su ayuda para rescatarle de “La reina de los sueños”, Nightmare.

A partir de este momento le vemos intervenir en los eventos más importantes del universo junto con sus hijos: Empatía, Elogio, Conveniencia; Entropía, Epifanía, Enemistad y Eon.

Fue quien salvó a Red Richards de ser ejecutado por un tribunal que le acusaba de genocidio involuntario al salvar a Galactus. Eternity demostró que Galactus era un ser de la naturaleza necesario para mantener el equilibrio en el universo. Formó parte activa en los diversos conflictos creados por Thanos para destruir el universo (incluida la Guerra del Guantelete Infinito).

‘Thor: Love and Thunder’ no es la primera película en la que vemos a esta entidad cósmica. En el Volumen 1 de ‘Guardianes de la Galaxia’ vemos su imagen pintada en los murales de un templo (junto con Muerte, Entropía e Infinito). En el Volumen 2, Peter Quill la menciona mientras es poseído por la fuerza cósmica de su padre, Ego. Hay una referencia muy importante a esta segunda aparición en ‘Thor: Love and Thunder’, pero ese spoiler sí nos lo ahorramos.





