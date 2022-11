Tim Burton y Johnny Depp podrían trabajar juntos en nuevas películas

Al menos eso dice Burton, quien asegura que no importa quién sea el actor mientras sea correcto para el personaje.

Tim Burton y Johnny Depp son una de esas parejas del entretenimiento que van eternamente juntas y no solamente por sus visiones artísticas. Ninguno de los dos ha estado exento de polémicas, los dos han atravesado por escandalosos divorcios y, según dicen quienes han trabajado con ellos, no son gente fácil para lidiar (ya hablamos, por ejemplo, de cómo Burton recibió todo el crédito por El extraño mundo de Jack cuando Henry Selick hizo todo el trabajo).

Y ahora que Johnny Depp salió avante de un juicio que más bien fue una especie de humillación pública contra su exesposa, hay gente que lo invita a participar en nuevos proyectos como si se tratara de un héroe al que hay que reivindicar.

Hace poco fue Rihanna, quien anunció que Johnny Depp sería el invitado especial en el desfile de Savage x Fenty. También continúa siendo la imagen de marcas como Dior y anunció la película francesa Jeanne Du Barry. Ahora Tim Burton, el mítico director de cine, dice que le encantaría volver a trabajar con el actor.

Ya pasaron 10 años desde la última vez que Burton y Depp trabajaron juntos en un proyecto cinematográfico. Fue en la fallida Dark Shadows, que la crítica odió (pero que tiene un gran soundtrack y la actuación especial de Alice Cooper, le concedemos eso). Ahora, en entrevista con Reuters, el director dijo que está abierto a la posibilidad de trabajar con Depp.

“Si (Johnny Depp) fuera el actor correcto para el papel, seguramente”, dijo. “Creo que con cualquiera, simplemente, nunca trabajo con nadie, ni siquiera con mis amigos, no es como una fiesta. Siempre me gustaría intentarlo con él o con cualquiera”, dice Burton, quien también ha dirigido a su exesposa Helena Bonham Carter en cintas como Charlie y la fábrica de chocolates (2005), Big Fish (2003), El planeta de los simios (2001), El cadáver de la novia (2005), Sweeney Todd: El barbero demoniaco de la calle Fleet (2007), Alicia en el país de las maravillas (2010), Alicia a través del espejo (2016) y la mencionada Dark Shadows (2012). “¿Cuál es el papel? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Es lo correcto, es el personaje correcto? Tomo las cosas sobre esa base y no sobre otras”.

Por ahora, el proyecto más reciente de Tim Burton que podemos ver en la pantalla chica es Wednesday, su primera serie televisiva basada en el personaje de Merlina de Los locos Addams, que llega a Netflix el próximo 23 de noviembre.

