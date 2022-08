Tipografía Courier: Por qué se usa en los guiones (y no, no es por capricho)

Esta es la razón por la que todos los guiones se entregan, invariablemente, en Courier 12.

Si alguna vez has escrito un guion cinematográfico, o has leído uno de esos scripts históricos de Quentin Tarantino o David Fincher, seguramente sabes que la tipografía obligada es Courier, esa que nació en las máquinas de escribir del siglo XX y que se sigue utilizando en estos documentos. El uso de la tipografía Courier no es una casualidad ni un capricho, sino que se usa por cuestiones de tiempo. Y el tiempo, como sabemos, es muy valioso cuando se trata de escribir una escena.

Como explica Ana María Burgos, la tipografía Courier se usa porque cada una de las letras del abecedario, así como los símbolos que incluyen puntos, comas y signos de interrogación, tienen el mismo tamaño. Aunque una “i” es delgada y en un texto como el que estás leyendo se aprecia que es mucho más pequeña que una “o”, por ejemplo, en Courier ocupan el mismo espacio. Esto es especialmente útil a la hora de escribir acciones y diálogos que ocupan un tiempo específico.

“En el cine resulta que es importantísimo el tiempo”, explica Burgos. “La duración de las obras. Básicamente porque rodar un minuto de metraje te puede costar fácilmente una jornada de trabajo. O sea, el cine es muy caro y por tanto tú tienes que saber cuánto va a durar una peli, y lo tienes que saber desde el principio de todo, desde el guion”.

Sí, la mayoría de las películas que has visto tuvieron una duración delimitada incluso desde antes de que se grabaran las primeras escenas. Y, ¿cómo es que se calcula el tiempo que durará el producto cinematográfico? La tiktoker nos explica, a grosso modo, el proceso: “Hay una forma aproximada de medir la duración de una peli, que es que se supone que una página de un guion es un minuto. Esto evidentemente no es exacto y puede variar, pero es verdad que en términos generales, si se hace la media, es verdad”.

Es ahí cuando entra la tipografía Courier: “La tipografía es esencial para poder hacer este cálculo y por eso cada letra tiene la misma medida y siempre se escribe en Courier 12″.

