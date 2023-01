Todo lo que sabemos sobre Shrek 5 y su guiño en ‘El gato con botas’

Todo lo que sabemos sobre el estreno de Shrek 5, luego de su breve aparición durante el final de ‘El gato con botas: el último deseo’.

Todo lo que sabemos sobre el estreno de ‘Shrek 5′ y es que el nombre de nuestro ogro favorito ha sido tendencia recientemente por el ligero guiño que muchos fans notamos en la cinta ‘El gato con botas: el último deseo’ y nada nos daría más gusto que ver qué ha sido sobre la familia de Shrek y Fiona, junto al Burrito y el Gato.

‘Shrek’ es considerada una de las mejores películas animadas del cine y la noticia de que sí habrá quinta parte de la franquicia nos llenó de emoción, aunque debemos aceptar que la espera ha sido bastante larga. Ahora, tras siete años de espera, ya tenemos, aunque sea, un poquito de información que nos confirmaría el estreno de ‘Shrek 5′ y se trata de un pequeño y muy nostálgico guiño durante el final de ‘El gato con botas: el último deseo’.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La referencia de ‘Shrek 5′ en ‘El gato con botas: el último deseo’

Vaya que se trata de un momento muy nostálgico, pues la franquicia que inició en 2001 nos hizo creer que había puesto punto final en 2010, sin embargo, ha surgido la esperanza de que tengamos una quita parte de Shrek, una de las mejores películas animadas de la historia, y esto surgió tras el estreno de ‘El gato con botas: el último deseo’.

Al final de la cinta, vemos al Gato en su barco junto a Kitty, patitas suaves, mientras Perro dirige el timón y le pregunta sobre su próximo destino. El felino responde que irán en busca de nuevas aventuras… y a ver a unos viejos amigos, mientras vemos un cameo de Far Far Away. Y no estamos llorando, se nos metió un feo y estúpido ogro al ojo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

‘Shrek 5′ y todo lo que sabemos

La quinta parte de ‘Shrek’ fue confirmada desde 2016, sin embargo, se fueron agotando las ilusiones con tantos años de espera, pero ahora parece que pronto podría convertirse en una realidad.

Michael McCullers no ha revelado de qué trata con exactitud el nuevo guion, aunque sí ha dicho que la historia está plasmada en el papel, un proyecto que probablemente ha pasado por muchas correcciones con el pasar de los años. Asimismo, expresó que el guion significa mucho para él en el ángulo personal y podría contar la vida de Shrek y Fiona como padres de adolescentes.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la historia de Shrek 5 sería una reinvención de la franquicia y no se descarta que la cinta esté basada en historias entorno a los hijos de Shrek como protagonistas. Por supuesto, estos datos aún no han sido confirmados.

Cuál sería el elenco de ‘Shrek 5′

Eddie Murphy y Cameron Diaz han expresado en varias ocasiones sus deseos por seguir siendo parte de Shrek, sobre todo si la quinta parte se vuelve una realidad. Asimismo, Mike Myers ha manifestado su disposición para volver a interpretar al ogro verde.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Cuándo se estrena ‘Shrek 5′

Aún no hay una fecha oficial sobre el estreno de ‘Shrek 5′, de hecho se esperaba que el anuncio viera la luz en 202, sin embargo, por consecuencias de la pandemia por Covid fue imposible y la cinta fue pospuesta hasta 2021. Por ello, los fans esperábamos que, ahora sí, tuviéramos noticias de la quinta parte de ‘Shrek’ a finales de 2022, pero eso tampoco pasó y ya no podemos con esta ansiedad.

Tomando esto en cuenta, han surgido teorías que aseguran que durante los primeros seis meses de 2023 tengamos información sobre Shrek y su familia, sobre todo luego del guiño que vimos durante el cierre de ‘El gato con botas: el último deseo’.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Piel de gallina cuando al final de El Gato con Botas: El Último Deseo, dejan caer Shrek 5. pic.twitter.com/z23LXmc9iX — Juan Pablo Quijano (@JuanpaQuijano) January 21, 2023

No tenemos duda de que el estreno de ‘Shrek 5′ será un éxito rotundo como lo han sido las cintas anteriores. Asimismo, no podemos negar que nos morimos por saber la fecha en que podamos ver a la gran familia una vez más.

Podría interesarte