Todos los ganadores de los Golden Globes 2023

La lista completa de series, películas, directores, actores y actrices ganadoras en los Golden Globes.

El 10 de enero de 2023 se llevaron a cabo los Golden Globes 2023 en el Beverly Hilton de California, con cintas y series como ‘The Banshees of Inisherin’, ‘The Fabelmans’, ‘Everything Everywhere All At Once’, ‘House of the Dragon’ y ‘Abbott Elementary’ como grandes ganadoras.

Esta es la lista completa de ganadores de los Golden Globes 2023 en cada categoría:

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Mejor Interpretación de un Actor en una Miniserie, Serie de Antología, o Película para TV

Evan Peters, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Mejor Interpretación de un Actor de Reparto en una Miniserie, Serie de Antología, o Película para TV

Paul Walter Hauser, Black Bird

Mejor Interpretación de un Actor en una Serie de TV - Musical o Comedia

Jeremy Allen White, The Bear

Mejor Serie de TV - Musical o Comedia

Abbott Elementary

Mejor Interpretación de un Actor de Reparto en una Serie de TV - Musical, Comedia o Drama

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Mejor Interpretación de una Actriz de Reparto en una Miniserie, Serie de Antología, o Película para TV

Jennifer Coolidge, The White Lotus

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Mejor Interpretación de una Actriz de Reparto en una Serie de TV - Musical, Comedia o Drama

Julia Garner, Ozark

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Mejor Miniserie de TV, Serie de Antología o Película para TV

The White Lotus

Mejor Película - Animada

Pinocchio de Guillermo del Toro

Mejor Soundtrack - Película

Justin Hurwitz, Babylon

Mejor Guion - Película

Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin

Mejor Serie de TV - Drama

House of the Dragon

Mejor Interpretación de una Actriz en una Serie de TV - Drama

Zendaya, Euphoria

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Mejor Interpretación de un Actor en una Serie de TV - Drama

Kevin Costner, Yellowstone

Mejor Interpretación de una Actriz en una Serie de TV - Musical o Comedia

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Mejor Interpretación de un Actor en una Serie de TV - Musical o Comedia

Jeremy Allen White, The Bear

Mejor Interpretación de una Actriz en una Miniserie, Serie de Antología o Película de TV

Amanda Seyfried, The Dropout

Mejor Película - Drama

The Fabelmans

Mejor Interpretación de una Actriz en una Película - Drama

Cate Blanchett, Tár

Mejor Interpretación de un Actor en una Película - Drama

Austin Butler, Elvis

Mejor Película - Musical o Comedia

The Banshees of Inisherin

Mejor Película - Extranjera

Argentina, 1985

Mejor Director - Película

Steven Spielberg, The Fabelmans

Mejor Actuación de un Actor en una Película - Musical o Comedia

Colin Farrell, The Banshees of Inisherin

Mejor Actuación de una Actriz en una Película - Musical o Comedia

Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

Mejor Actuación de un Actor de Reparto en una Película

Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once

Mejor Actuación de una Actriz de Reparto en una Película

Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever

Mejor Canción Original - Película

“Naatu Naatu” by M.M. Keeravani, Kala Bhairava, Rahul Sipligunj de RRR

Podría interesarte