¿Top Gun es una película gay? Quentin Tarantino explica el subtexto en la película de Tom Cruise

Piensas que es la historia de un grupo de pilotos, pero en realidad es sobre la lucha de un hombre para aceptar su propia homosexualidad. Al menos eso es lo que cree Tarantino.

En 1986, ‘Top Gun’ de Tony Scott, protagonizada por Tom Cruise y Kelly McGillis, se convirtió en un fenómeno internacional y en un clásico del cine. Las espectaculares y heroicas escenas en el aire, combinadas con un soundtrack excepcional que incluye la inolvidable “Danger Zone” de Kenny Loggins, se quedaron para siempre en la memoria de quienes tuvieron la fortuna de verla en el cine durante su estreno.

En 2022 se estrenó ‘Top Gun: Maverick’, la secuela en la que Pete “Maverick” Mitchell regresa 36 años después como capitán y nuevo instructor de vuelo. Esta cinta llevó a revivir la conversación alrededor de la original, incluido aquel monólogo de Quentin Tarantino en el que asegura que ‘Top Gun’ es una película gay.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En ‘Sleep With Me’, la película de 1994 de Rory Kelly, Tarantino tiene una única escena, en la que explica que ‘Top Gun’ es en realidad sobre un hombre en conflicto con su orientación sexual y las expectativas de la sociedad alrededor de ello. El director de ‘Pulp Fiction’ dice que esa película tiene el mejor guion de la historia y procede a explicar las razones de su afirmación. “Te hace pensar que es la historia de un grupo de pilotos, ¿no? Pero en realidad es la historia de la lucha de un hombre con su propia homosexualidad”.

“Tienes a Maverick, que está en el límite, y tienes a Iceman y a todos sus compañeros. Todos son gay. Y le dicen: ‘¡Únete a nosotros, sé gay!’. Él podría ir para cualquiera de los dos lados”, dice Tarantino. Pero, ¿y Kelly McGillis? “Kelly McGillis es la heterosexualidad. Ella le dice ‘no, no, no, escoge el camino normal’. Y ellos le dicen ‘no, escoge el camino gay’”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Tarantino continúa con aquella escena en la que parece que Maverick y Kelly están a punto de tener sexo, pero no sucede. “Están relajándose, ella se da una ducha, ¡y no lo hacen! Él se sube a su moto y se va y ella se queda como ‘WTF’”.

“En la siguiente escena ella está en el elevador y está vestida como un hombre. Está usando la misma chamarra que usa Iceman. Piensa: ‘Este hombre se está yendo por el camino gay, así que voy a hacer esto para atraerlo, voy a vestirme como hombre”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Al final de la película, pasa algo que termina de despejar las dudas (al menos las de Tarantino), sobre el subtexto gay: “Iceman ha estado tratando de conquistar a Maverick todo este tiempo, y llega con Maverick y le dice: ‘Man, you can ride my tail’. Y, ¿qué le dice Maverick? ‘You can ride mine’”.

Años más tarde, el productor Jerry Bruckheimer dijo en entrevista con Vulture que está de acuerdo con las observaciones de Quentin Tarantino. Sin embargo, no se pensó como una historia gay cuando se escribió el guion durante la primera mitad de los años 80. “Cuando haces una película la gente puede interpretarla de la forma que quiera y ver algo en ella que los realizadores no tenían idea de que estaban tocando”, dijo Bruckheimer. “Tony (Scott) y Quentin eran muy buenos amigos. Quentin incluso vino y nos ayudó a Tony y a mí en ‘Crimson Tide’. Entró y escribió un par de escenas para nosotros. Hubo una gran camaradería y respeto entre ellos. Viniendo de él, siempre es un cumplido”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO













Podría interesarte