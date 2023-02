‘Toy Story 5′ es una realidad y Disney ya lo confirmó: estamos de vuelta a nuestra infancia

Los fans rechazan la idea de que exista ‘Toy Story 5′.

Disney reveló que habrá Toy Story 5 y los fans no están muy contentos con la noticia… y es que se trata de una de las cintas más importantes y especiales de Pixar, pese a su fecha de lanzamiento sigue marcando generaciones enteras hasta la actualidad y es la favorita de niños y grandes, a quienes ha acompañado durante toda su infancia, incluso en la adultez. Porque nadie se olvida tan fácil de los grandes amigos Woody y Buzz Lightyear y las lecciones que nos dieron sobre la amistad.

Recordemos que la franquicia se habría despedido con Toy Story 4, donde Woody les dice adiós a sus amigos y a Boonie para acompañar a Betty, su gran amor desde la cinta de 1995. Esta parte de la historia no fue tan bien recibida por los fans, a comparación de las anteriores, sin embargo, cumplió con su cometido aunque los usuarios hubieran preferido que todo terminara en la tercera parte. Pero parece que Disney tiene planes muy distintos a los de los espectadores, pues confirmaron que ahora los juguetes favoritos del mundo tendrán quinta parte.

Toy Story 5 es una realidad

Fue el mismo Bob Iger, CEO de Disney, el encargado de dar la noticia sobre la confirmación de Toy Story 5, además de las secuelas de Frozen y Zootopia; aunque no brindó más detalles de ninguna de las cintas, aseguró que la producción de Pixar ya se encuentra trabajando en una fase temprana de desarrollo sobre la historia de los juguetes.

Los fans están molestos por Toy Story 5

Pese a que la noticia de Disney fue una gran sorpresa, los fans rechazan la idea de que existe una quinta parte de Toy Story, la mayoría porque considera que la historia ya ha llegado a su final desde la tercera cinta, por lo que vieron innecesaria una cuarta y, por supuesto, la número cinco.

Los internautas aseguraron que la historia debió terminar cuando Andy se despide de sus juguetes y los entrega a Bonnie, por lo que no podrían imaginar qué puede pasar con ellos, sobre todo luego de separarse de Woody.

“Toy Story tuvo que haber terminado en la 3. Gran final, Andy creció, maduró y tuvo que tomar la gran decisión de soltar su infancia, con ende a su gran amigo Woody, la 4 ya fue innecesaria, me separaron a Woody y Buzz, Toy Story 5 ya no tiene sentido. Y no acepto otra opinión”, fue uno de los comentarios más destacados.

Por otro lado, algunos usuarios mencionaron que esperan que la historia de Toy Story 5 reúna a todos los juguetes de nuevo para que “valga la pena” el estreno, de otro modo, aseguran que no verían la cinta de Pixar.

Hasta ahora no hay más detalles sobre Toy Story 5 ni de las secuelas de Frozen y Zootopia, sin embargo, creemos que más de uno esperará con muchas ansias las tres producciones de Disney.

