‘Verano del 84′: La peli que debes ver si te gusta Stranger Things

El horror ochentero no se acaba con Stranger Things. Aquí otra película con las mismas vibras que puedes ver completa en línea.

Los 80 están de regreso (no importa cuándo leas esto). La fascinación por esa década es una constante en el cine y la televisión, así como en la moda que regresa cada temporada, de forma cíclica, con enormes chamarras de mezclilla, Gremlins y locales de comida rápida en colores neón. ‘Stranger Things’ fue una muestra de ello: la cuarta temporada revivió éxitos de los años 80 como “Running Up That Hill” y “Master of Puppets” y el mundo enloqueció, sobre todo aquellos que aún no habíamos nacido cuando se lanzaron originalmente.

La mala noticia es que todavía faltan dos años para ver una temporada más de ‘Stranger Things’, que será el final definitivo de la serie. La buena es que no, no es lo único que podemos ver para saciar nuestra sed de eventos paranormales, investigaciones dirigidas por adolescentes y viajes en bicicleta por suburbios estadounidenses. Si te gustó ‘Stranger Things’, entonces tienes que ver ‘Summer of 84′.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿De qué trata ‘Summer of 84′?

‘Verano del 84′ es una película de 2018 dirigida por François Simard, Anouk Whissell y Yoann-Karl Whissell. Se estrenó en el Festival de Cine de Sundance y es considerada una de las mejores películas de terror de ese año. Durante el verano de 1984 (un año crucial para las sociedades orwellianas distópicas y la cultura pop), al menos 13 niños y adolescentes han desaparecido en Cape May, Oregon.

Los protagonistas, el repartidor de diarios Davey Armstrong, Dale “Woody” Woodworth, Curtis Farraday, y Tommy “Eats” Eaton, disfrutan del verano en una casa del árbol: ahí hablan de la violencia que ejercen los adultos hacia ellos (como la de el padre que amenaza con tirar la casa que es su refugio) y también fantasean con otras adolescentes, como en la típica cinta en la que la mayor parte de los personajes femeninos no son más que objetos de deseo para los protagonistas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Sin embargo, dejando de lado ese trope de las películas ochenteras, ‘Verano del 84′ es otro ejemplo de películas que se realizaron varias décadas después de los años 80 y dieron en el clavo. Así como ‘Stranger Things’ y ‘El teléfono negro’, esta película muestra los dos horrores que amenazan a los niños: las criaturas sobrenaturales y los adultos que los maltratan física y psicológicamente.

¿Dónde puedo ver ‘Verano del 84′?

Actualmente la película completa está en YouTube, donde puedes comprarla por 80 pesos mexicanos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO





Podría interesarte