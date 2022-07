Viridiana, la cinta que convirtió a Silvia Pinal en la musa de Luis Buñuel

La diva del cine nacional debutó en Cannes con esta cinta.

Silvia Pinal es la única diva del cine de oro nacional que sigue viva. La actriz participó en un sinfín de películas y trabajó con directores prestigiosos, entre los que destaca Luis Buñuel, con quien generó una mancuerna exitosa que la convirtió en un ícono y en la musa de sus producciones.

Fue en el filme Viridiana de 1961 que el aclamado director español y Pinal comenzaron esta colaboración, en la cual estuvo involucrado el entonces esposo de la actriz, Gustavo Alatriste, quien fue uno de los productores ejecutivos del proyecto.

La cinta está basada en la novela Halma, de Benito Pérez Galdós, la cual narra la historia de Viridiana, una joven que está a punto de tomar los hábitos, pero abandona el convento para visitar a su tío don Jaime quien le ha pagado los estudios. Su familiar al darse cuenta que su sobrina tenía parecido con su difunta esposa, decide dormirla y violarla, es a raíz de ese acontecimiento que la vida de la joven cambia.

Aunque ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes y se colocó como la primera cinta iberoamericana en lograr este mérito, Viridiana no fue bien recibida por los grupos católicos de la época y criticaron a Buñuel por cuestionar a la Iglesia española, principalmente en su país, del cual huyó exiliándose en México.

“Yo fui la musa de Luis Buñuel”

En 2015, Silvia Pinal publicó su biografía, en la que reveló cómo fue que llegó a colaborar con Buñuel en tres filmes: Viridiana (1961), El Ángel Exterminador (1962) y Simón en el desierto (1964).

La primera actriz reveló que conoció al director gracias a Francisco Rabal en una cena que tuvieron en un hotel de Madrid. Posteriormente ella fue quien lo convenció de rodar Viridiana en México, ya que aseguró a Buñuel le gustaba que Alatriste valorara su trabajo y le diera cheques por más cantidad de la que pedía.

“Buñuel no era un buen comerciante y no cobraba mucho. Gustavo le hacía los cheques. Si él quería 15, Gustavo le pagaba 30. Eso fascinaba al viejo porque nunca había trabajado así. Siempre le decían que no, que lo que quería hacer era muy caro. Gustavo siempre le hacía los cheques por más dinero. Fue una seducción total”, reveló Pinal en una entrevista con El País.

La intérprete también dijo que ella fue la única musa del director español, ya que fue la actriz que más filmes hizo con él.

“Decir musa se me hace demasiada osadía, pero sí. Soy la única que hizo tres películas con él. Ni Catherine Deneuve ni Jeanne Moreau, ni nadie”, reveló en dicha entrevista.

Pinal también recordó que debido a la prohibición de la película por parte del Vaticano, ella tenía miedo de ingresar los rollos de la cinta en México, pero al final nadie se dio cuenta y con la ayuda de Salvador Novo pudieron proyectarla en nuestro país.

