Winnie Pooh tendrá una película de terror: “Sangre y miel”

Pese a todos los esfuerzos de Disney, el personaje de Winnie the Pooh, creado por el novelista Alan Alexander Milne, entró en la lista del dominio público. El primero en aprovecharse de esto será Rhys Frake-Waterfield, director de ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ (Winnie the Pooh: Sangre y Miel), la primera película de terror oficial del personaje.

La primera sinopsis que tenemos sobre el proyecto indica que la película “sigue a Pooh y a Piglet mientras se vuelven locos después de que Christopher Robin los abandona”. También tenemos algunas buenas imágenes sobre ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ que nos muestran una versión de los personajes, mucho más oscura y sangrienta, que jamás creímos ver en la pantalla.

Winnie the Pooh fue ilustrado originalmente por E.H. Shepard en 1926 para las novelas de A.A Milne. No obstante, en ninguna de sus novelas se atrevió a llevarlo a un territorio tan oscuro (lo más “body horror” que recordamos es aquel gran episodio en el que el osito de algodón relleno se queda atrapado en la madriguera del Conejo, y este le dibuja una carita feliz en el trasero).

En la década de 1960, Walt Disney adquirió los derechos y produjo inocentes series animadas y películas con el personaje. Ahora que los derechos son de dominio libre podemos esperar muchas historias locas como esta propuesta en ‘Sangre y miel’.

