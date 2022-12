You 4: la escalofriante teoría de que Love está viva en la nueva temporada

Joe siempre ha sido perseguido por los fantasmas de su pasado... y puede que Love no sea la excepción hasta vengarse de él.

¿Love está viva en la temporada 4 de ‘You? Es posible. La tercera temporada de una de las series más vistas de Netflix logró despojar al Juego del Calamar del puesto 1 de lo más visto en la plataforma de streaming, y no es para menos, el final nos mantuvo mordiéndonos las uñas todo el tiempo, sobre todo luego de que se incendiara la casa de Joe y Love, con ella dentro… ¿o no?

Cómo termina la tercera temporada de ‘You’

ALERTA DE SPOILER

Recordemos que en la tercera temporada de ‘You’, Joe descubre que fue Love quien mató a su vecina y ahora teme por la vida de su jefa, de quien también está enamorado, y la de él. Todo termina en una cena en casa, donde Love le inyecta a Joe una sustancia paralizante, sin embargo, él sabía sobre su plan, por lo que toma un antídoto y termina inyectándola a ella.

La dosis que Love recibió debió matarla, según Joe, por lo que más adelante termina quemando la casa para asegurarse de que así sea, entrega a su hijo a un compañero de su trabajo y viaja a París. Sin embargo, surge la duda, ¿así de fácil Joe tiene el camino libre?

Muchos piensan que no.

Teoría de que Love está viva en la cuarta temporada de ‘You’

Se sabe que a Joe siempre lo andan persiguiendo los fantasmas de su pasado y, en realidad, no puede vivir tranquilo… por lo que, de acuerdo con varios espectadores y algunas señales del final, Love Quinn podría estar viva, lista para atormentar a Joe.

Bueno, cientos de series y películas nos han enseñado que si no hay un cadáver, entonces no hay un muerto, ¿aplicará igual en ‘You’? Recordemos que en el final de temporada sólo vimos a Love desmayada, sin embargo, no vimos el cuerpo después del incendio. Por lo que existe la posibilidad de que, en realidad, haya logrado escapar.

De ser así, obvio Joe no podría vivir su historia de amor con Marienne, a quien persiguió a Europa; Love, teniendo a su hijo en buenas manos, podría dedicarse a planear su gran venganza y, mientras Joe se obsesiona con alguien más, ello lo haría con él. Cabe mencionar que Love también es experta en el acoso y los encubrimientos, así que no le será nada difícil pensar tal y como lo haría el padre de su hijo.

Cuándo se estrena la cuarta temporada de ‘You’

Netflix confirmó que la primera parte de la cuarta temporada de ‘You’ saldrá a la luz el 10 de febrero de 2023, mientras que la segunda tanda de episodios se estrenara el 10 de marzo del mismo año.

Recordemos que Joe no es inocente ni el bueno de la historia, es un asesino serial que debe pagar por sus crímenes y, probablemente, durante la cuarta temporada suceda.

