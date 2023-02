You 4 parte 2, ya tenemos nuevo tráiler que nos revela quién se vengará de Joe Goldberg

Ya tenemos tráiler de la segunda parte de You 4 y nos urge saber cuál será el final de Joe.

Ya tenemos tráiler de la segunda parte de You 4 y nos urge que se estrene, porque la primera tanda de episodios nos dejó con los nervios al límite porque no sabemos qué es lo que le espera a Joe Goldberg luego de descubrir quién es su acosador. Y es que Netflix dividió en dos partes el final de una de las mejores series de la plataforma, que cada capítulo desde la primera temporada nos ha mantenido con los ojos clavados a la pantalla, por ello, no era para menos que quisieran cerrar con broche de oro la historia de Joe.

Hasta ahora no tenemos idea de quién será el encargado de cobrar el pasado de Joe, sin embargo, el nuevo adelanto de la segunda parte del final de You nos podría dar algunas pistas. Además de que, ya es un hecho, Love será parte del desenlace, parece que Joe, ahora Jonathan Moore, atravesará por serios problemas si quiere salir a salvo de su pasado.

You 2 segunda parte: tráiler y fecha de estreno

Al final de los primeros cinco capítulos de You 4, nos regalaron un breve adelanto de lo que nos espera en los próximos episodios, sin embargo, fue hasta ahora que Netflix nos regaló el tráiler completo y ya podemos sacar nuestras propias teoría sobre cuál será el final de Joe.

En el adelanto podemos ver a Joe tratando de ser convencido por Rhys que no tiene otra opción más que unirse a él, mientras lucha en contra del amor que está sintiendo por Kate pues, esta vez, prefiere dejarla libre que hacerle daño.

“El juego no ha hecho nada más que empezar”, asegura el tráiler.

Asimismo, el tráiler de la segunda parte de You 4 nos confirma que Victoria Pedretti vuelve a darle vida a Love Quinn, aunque no sabemos cuál es exactamente su papel en la historia, pues cuando vimos a su personaje, Joe asegura que algo que le gusta del amor es que da segundas oportunidades. Sin embargo, con el historial de Love, sabemos que esa segunda oportunidad podría estar condicionada o, quizá, dé un giro brutal a la historia para tomar venganza.

Cuándo se estrena la segunda parte de You 4

Nos urge, ¿cierto? Sobre todo a los que somos fans de la serie. La buena noticia es que ya no tendremos que esperar tanto, pues You 4 segunda parte estará disponible en Netflix el 9 de marzo de 2023.

Recordemos que durante la primera parte, Joe obtiene una nueva identidad como profesor en Londres, luego de ir en busca de Marianne, sin embargo, su amor no es correspondido esta vez. Jonathan Moore, como ahora se hace llamar, se involucra con un grupo de élite luego de sospechosos homicidios que Joe se propone investigar ya que es a él al que quieren incriminar.

Joe comienza a ser acosado a través de mensajes en su celular, pero también empieza a enamorarse de Kate, su vecina de enfrente, sin embargo, deja el amor a un lado para resolver los casos que lo rodean.

¿Cuál es tu teoría sobre la segunda parte del final de You 4?

