5 platillos fáciles y deliciosos para sorprender a tu amorcito

Y lo mejor es que no te tomará más de media hora prepararlos.

Cuando nos dijeron que “el amor entra por el estómago” no lo decían literalmente (qué horror), pero algo de verdad hay en esa idea de que podemos “enamorar” a alguien con la comida (solo échale un ojo a algunas de estas comidas afrodisíacas). El problema es que no todos nacimos con el don de la cocina y a veces preparar algo más allá de unas quesadillas y leche chocolate (cena de campeones) suena a una tarea imposible, impensable. ¡Pero no es así, Nemo!

De hecho, hay recetas tan sofisticadas y tan deliciosas que no creerás ser capaz de prepararlas en la comodidad de tu cocina en menos de 30 minutos. A continuación te dejamos cinco que son nuestras favoritas.

Hamburguesas de portobello

Este platillo es más que una hamburguesa. Solo necesitas:

Carne molida

Huevo

4 hongos portobello (dos para cada hamburguesa)

Aceite de oliva

1 jitomate

1 cebolla

1 lechuga o espinacas

Perejil

Pan molido

Los aderezos de tu preferencia.

Prepara la carne molida como acostumbras (aquí le añadimos un huevo, cebolla picada, perejil y dos cucharadas de pan molido o avena). Toma los honguitos portobello previamente lavados y retírales el tallo, cúbrelos con aceite de oliva y ásalos en el sartén por cada lado hasta que se “aplanen”. Asa la carne por separado y después rellénalos como si fueran pan de hamburguesa.

Pasta con brócoli y pollo

1/2 pechuga de pollo

1 brócoli grande o varios pequeños

1 taza de leche

1 taza de tocino

Queso parmesano

Mientras hierves la pasta en una olla aparte, corta la pechuga en cubitos y ásala hasta que quede dorada junto con el tocino. Añade a la cazuela del pollo el brócoli previamente desinfectado y en pequeños arbolitos. Añade la leche y mezcla hasta que comience a hervir y se forme una especie de salsa de color verde (ñam). Añade también la pasta cuando esté lista y, mientras todo sigue muy caliente, echa el queso parmesano para que se derrita.

Salmón al horno

Por alguna razón, el salmón es un pescado presente en todas las cenas románticas. Esto es lo que necesitas:

Filetes de salmón

Aceite de oliva

Sal

Pimienta negra

Ajo picado

Hierbas de olor

Limón

Precalienta el horno a 204 grados y engrasa un refractario. En el papel para hornear, coloca los filetes de salmón y cúbrelos generosamente con la sal y la pimienta. Después mezcla el aceite de oliva, el ajo, las hierbas y el jugo de medio limón. Cubre los filetitos con esa mezcla, yum yum. Hornea el salmón durante unos 15 minutos o hasta que quede opaco y ligeramente más seco cuando lo pinches con un tenedor. Puedes acompañarlo con un poco de perejil encima y servir.

Crema de tomate y parmesano

El jitomate, también conocido simplemente como “tomate”, es en realidad una fruta y no una verdura. Y puedes hacer una deliciosa crema con él. Solo necesitas:

Mantequilla

Cebolla, ajo y zanahoria picados

1 taza de caldo de pollo

4 jitomates picados (o enlatados, aquí no te juzgaremos)

4 cucharadas de harina

1 taza de leche evaporada

Queso parmesano

Orégano, sal y pimienta

Derrite la mantequilla a fuego medio en una sartén. Añade la cebolla, la zanahoria, el ajo, el orégano, la sal y la pimienta y cocínalo todo junto durante unos cinco minutos. Añade la harina y cocina durante un par de minutos más. Después agrega el caldo de pollo y mezcla hasta que espese. Agrega los jitomates y la leche evaporada. Finalmente, añade el queso parmesano y revuelve hasta que se derrita (la mejor parte). Agrega sal y pimienta al gusto y sirve.

