8 restaurantes de comida árabe en CDMX que no son los de siempre

¿Sabías que en la Ciudad de México puedes probar delicias culinarias de Medio Oriente? Te contamos qué restaurantes puedes visitar.

Si aún no has probado la comida árabe, lamentamos decirte que quizá no has disfrutado la vida lo suficiente, pues las delicias culinarias que ofrece la gastronomía del Medio Oriente es algo que no se debe dejar pasar si te consideras una persona foodie o que ama comer.

La buena noticia es que en la CDMX hay una gran variedad de restaurantes para iniciar tu viaje a países árabes a través de su comida sin necesidad de tomar un vuelo de mil horas para llegar al otro lado del mundo.

¿Ya te antojamos? Checa la siguiente lista y dile a tu crush, tu pareja, tus amigos o a la familia que sí o sí deben armarse un plan de fin de semana para conocer los mejores restaurantes de comida árabe en la Ciudad de México. Por cierto, cabe señalar que estos lugares que te recomendamos van garantizados (ya los probamos) y lo mejor de todo es que cuentan con precios accesibles.

1. Alay Alay

En el corazón de la Colonia del Valle vas a encontrar este rinconcito que, aunque es pequeño, te enamorará por sus tacos árabes. Andrea Sayeg es la dueña y chef mexicana de abuelos libaneses que prepara los platillos al momento y con mucho amor.

De aquí, además de los tacos te recomendamos ampliamente sus postres y café, ya que son una delicia.

Está en Matías Romero #98.

2. Don Anuar

Si buscas un sabor muy tradicional y quieres probar literalmente de todo, Don Anuar Comida Libanesa Tradicional es tu lugar, ya que cuenta con platos grandes para compartir que incluyen una orden de Mjadra o Ross bi Sharie, Labne, Taboule, Hummus, Baba Ganoush, Falafel, Hojas de Parra y a elegir una de las siguientes carnes: Keppe Bola, Keppe Sanieh, Shawarma de Cerdo, Shish Tawook, Kafta, o Chorizo Árabe.

Está en Zempoala #88-C, que en realidad es sobre la calle La Morena en la Colonia Narvarte.

3. HabibiMan

Este lugar es muy especial, pues cuenta con cocina del caribe con toques de Medio Oriente. ¿Cómo es eso? Pues puedes disfrutar de un típico plato Mezze que incluye hummus, jocoque, babaganush, ensalada griega, tostones de plátano macho verde y pan pita artesanal para compartir, al mismo tiempo que podrás saborear un Gyrito de pollo jerk, el cual es un pollo marinado en jerk jamaiquino con chutney de mango y coleslaw. Todo eso lo puedes acompañar con una bebida de la casa como la Limonada Persa con agua de rosas y menta que es una delicia.

Está ubicado en: Casa del Obrero Mundial #634 cerca de la Álamos y Narvarte.

4. Hayito

Si lo tuyo lo tuyo es más echarte unos taquitos rápidos porque tienes prisa, no soltarás a El Hayito, un local de Avenida Universidad esquina con Dr. José María Vertíz que ofrece opciones a muy buenos precios. Por ejemplo, puedes pedir un Alambre Árabe con queso y una agüita de horchata y pagarás menos de $100 pesos.

5. Francis Chef

Este lugar de comida Libanesa en la Narvarte es muy auténtico, ya que su dueño y chef proviene de ese país y hasta puede recomendarte platillos al momento de visitar el lugar.

Una cosa que se agradece es que preparan dips como jocoque que puedes comprar para llevarte si buscas llevar la experiencia a casa.

6. Casa Kuri

Aquí puedes encontrar desayunos, comidas y cenas con la garantía de la alta cocina libanesa.

Está ubicado en Av. Tamaulipas #72 en la Condesa y abre todos los días de 12 pm a 12 am.

7. La Nueva Libanesa

Si eres de buen comer este es tu lugar, ya que el concepto es de buffet y por menos de $300 pesos puedes comer tooodo lo que quieras hasta decir stop.

Lo encuentras en Dr. José María Vértiz #1111 en Vértiz Narvarte de lunes a sábados de 10 am a 10:30 pm y los domingos de 1:30 pm a las 6 de la tarde.

8. La Fenicia

Desde 1963 han enamorado a sus comensales con sus platillos típicos libaneses. Aquí además puedes comprar diferentes ingredientes por si quieres cocinar en casa o si quieres sentirte muy chef una tarde de domingo.

Su repostería también es una delicia, así que no debes irte sin probar un dedo de novia, un pañuelo de pistache o un nido de nuez.

