Elvis Sandwich: La comida favorita del rey del rock and roll

Un atascado sándwich que fue la perdición de Elvis Presley, con más de 7 mil calorías por pieza y que puedes preparar en tu propia casa... si te atreves.

Además de tener una predilección poco sana por las mujeres jóvenes (ya hablamos de Priscilla Presley y de las cancelaciones de su esposo), Elvis Presley amaba una sola cosa: el sándwich de crema de cacahuate (o maní) y banana (o plátano). Era un emparedado gigantesco, atascadísimo, de casi medio kilo y que el cantante popularizó porque era sabido el amor que sentía por ese sándwich.

La creación del Elvis Sandwich, como ahora se le conoce, se le atribuye a Cindy y Buck Scott, los dueños del Colorado Mine Company en Denver. Cuando Elvis estuvo ahí amó tanto el sándwich, llamado “Fool’s Gold Loaf” que pidió la receta para que su propio chef pudiera replicarla. Entre otras cosas, este platillo requiere usar todo un frasco de crema de cacahuate, otro frasco completo de mermelada de uva y hasta una libra de tocino.

El pan del Elvis Sandwich es una hogaza de pan francés blanco cubierta en mantequilla que se hornea a 175 grados. Después, de un lado se le unta el frasco de mermelada de uva y del otro la crema de cacahuate, y se rellena con tocino frito.

En su libro ‘The Life and Cuisine of Elvis Presley’, el autor David Adler cuenta una anécdota que ocurrió el 1 de febrero de 1976: Elvis Presley tenía un antojo tal de peanut butter and banana sandwiches que tomó su jet privado, a mitad de la madrugada, para viajar desde Memphis a Denver junto con el capitán Jerry Kennedy y Ron Pietrafeso. Cuando llegaron al Colorado Mine Company, Cindy y Buck Scott ya los esperaban con 30 sándwiches preparados especialmente para ellos (si comerse uno solo es un reto digno de Man vs Food, ¿cómo habrá sido zamparse 30?). Los tres comieron sándwiches hasta hartarse junto con agua mineral y champaña.

¿Cómo se prepara el Elvis Sandwich?

Y te preguntarás: ¿Cuántas calorías tiene el Elvis Sandwich? Un solo emparedado retacado de mantequilla de maní, tocino y mermelada de uva tiene alrededor de 7,000 calorías. Si quieres preparar el tuyo, te damos una receta que puedes compartir con otras cinco personas. Esto es lo que necesitas:

- 1 hogaza de pan francés

- 1 frasco de mermelada de uva (sí, todo el frasco)

- 1 frasco de crema de cacahuate

- Medio kilo de tocino

- Dos cucharadas de mantequilla

Para empezar, corta el pan en dos mitades (puedes quitarle el relleno o no, depende de cómo te guste) y cúbrelo con la mantequilla. Colócalo en una bandeja y hornéalo durante 12 minutos. Al mismo tiempo puedes freír el tocino, que debe quedar suficientemente crujiente. Escúrrelo y quítale el exceso de grasa (está bien que hay que atascar el sándwich, pero al menos haz este paso).

Con el pan horneado, cubre una mitad con una gruesa capa de crema de cacahuate y la otra con la mermelada de uva. Usa todo el frasco, recuerda. Colócale el tocino dentro y listo, ya tienes tu propio sándwich de Elvis listo.









