¿Los huevos se guardan fuera o dentro del refri? Depende de dónde te encuentres

El almacenamiento del huevo es distinto dependiendo del lado de la frontera donde te encuentres. Rafa Carbajal, un tiktoker especializado en biotecnología de alimentos, explica que Estados Unidos, por ejemplo, es uno de los pocos países que ofrecen huevo pasteurizado y eso cambia la manera en que se vende.

“Para esto lo que hacen es meterlos en tinas con agua caliente, a 60 grados Celsius más o menos, y dejarlos ahí menos de cinco minutos”.

Sin embargo, hay un gran inconveniente en ese método: “Al hacer eso le quitan la cubierta natural que protege al huevo del exterior. El cascarón es poroso y sin esa capita se pueden meter los microorganismos. Entonces les tienen que poner una capa artificial para reemplazar la natural”. Entonces, para que el consumo de esos huevos sea más seguro, tiene que mantenerse en refrigeración. “Una vez que el huevo está refrigerado no se recomienda ponerlo a temperatura ambiente”.

El caso es distinto en México y otros países de Latinoamérica y Europa. Como el huevo no pasa por ese mismo proceso de pasteurización, puede mantenerse a temperatura ambiente. “Y por cierto, esta cosita que viene con los refris para poner los huevos en la puerta no sirve para nada. Los huevos no van en la puerta del refri”.

