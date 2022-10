Muy rico y todo, pero ¿es riesgoso comer tarántulas?

Las tarántulas son uno de los alimentos exóticos que se han puesto de moda, pero, ¿es seguro e ideal comerlas?

El mundo de la gastronomía es tan amplio, que a lo largo de la historia han aparecido miles de recetas del gusto de los amantes de la comida y otras tantas que incluyen ingredientes considerados como exóticos debido a su naturaleza animal como los insectos, los alacranes, las ratas o hasta tarántulas, un alimento que se ha puesto de moda en los últimos tiempos y que ha generado un gran debate, pues existe la duda de si realmente es saludable o riesgoso comerlas.

Diego Barrales Alcalá, Maestro en Ciencias de la UNAM, dijo en entrevista para GastroLab que comer tarántulas sí implica un riesgo y mencionó las diferentes razones.

Para empezar, de acuerdo con el experto aracnólogo, pese a que este animal esté moda debido a que se dice que entra dentro de la dieta prehispánica, “en México toda la vida silvestre está protegida por la LGEEPA, que es la Ley General de Protección a la Vida Silvestre”.

Dicha ley, indica claramente que no se puede recolectar, cazar o hacer uso de vida silvestre sin los permisos correspondientes y los arácnidos entran dentro de esta categoría.

Por otro lado, mencionó que las tarántulas tienen en su cuerpo vellos o setas urticantes que pueden causar alergias y por lo tanto hay quienes intentan retirarlos, sin embargo, aún es riesgoso comerlas.

“No es que puedan o no causar una reacción alérgica, no. Esas setas, en todas las personas, van a causar una reacción adversa”.

Por todo esto, Barrales recomienda no solo no consumir tarántulas, si no también informarse de manera adecuada para evitar problemas tanto de salud como legales.

