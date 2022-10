Vegano vs vegetariano: ¿Cuál es la diferencia?

Estos dos estilos de vida se han convertido en una tendencia, y aquí te enseñamos sus diferencias.

En los últimos años hemos sido testigos de cómo han cambiado diversos hábitos en la población mundial. No solo se trata de la cuestión social que abarca temáticas como la igualdad de género y el racismo. También se ha propagado una lucha por el cuidado del medio ambiente, que no radica únicamente en no tirar basura, sino que expone las prácticas de los seres humanos hasta en el consumo de alimentos, por lo que los estilos de vida vegetariano y vegano se han hecho presentes.

Incluso, algunos chefs en México y en el mundo, han optado por implementar un menú plant based (hecho a base de vegetales), el cual no lleva ningún tipo de proteína animal, pero eso no impide que los platillos gourmet sean deliciosos, esto con el fin de dejar atrás las ideas de que si no se consumen animales, la comida puede tener un sabor feo o simple.

El veganismo y el vegetarianismo surgieron hace siglos, pero los conceptos han ido evolucionando, además las prácticas mejorando, por lo que aquí te explicamos las diferencias.

¿Cómo surgió el vegetarianismo?

Fue en 1847 cuando se fundó la Sociedad Vegetariana (29 de septiembre de 1847) y el nacimiento del término “vegetariano” , una combinación de las palabras vegetal y agrario.

Las personas que comenzaron con este estilo de vida que en esa época se veía como algo moral, practicaban la templanza, la abstinencia y el autocontrol, ya que deben de eliminan el consumo de carne.

Durante años el movimiento se afianzó, pero tras investigaciones científicas, cobró nueva relevancia en la década de 1970 con el libro Diet for a Small Planet de Francis Moore Lappe, quien se consolidó como uno de los estandartes, ya que presentó bases médicas para poder adoptar esta dieta en la vida diaria de las personas.

¿Qué significa ser vegetariano?

Es un hábito basado principalmente en el consumo de frutas y verduras. Una persona vegetariana no consume alimentos cuyo origen sea animal, como la carne o el pescado. Aún así existen grupos dentro del vegetarianismo que si permiten el consumo de alimentos de origen animal, como la leche o los huevos.

¿Cuándo surgió el veganismo?

El término vegano fue propuesto por primera vez en el año 1944 por Elsie Shrigley y su esposo Donald Watson, ya que creía necesario establecer una nueva palabra para el movimiento nuevo que se estaba formando, el cual se derivó del vegetarianismo.

¿Qué comen los veganos?

Al igual que los vegetarianos, su dieta es a base de plantas y semillas, con la diferencia de que no comen ningún producto de origen animal, es decir además de eliminar la carne, el pescado y el pollo, ellos no ingieren huevos, leche, ni miel.

Tampoco compran productos como carteras, ropa o bolsas hechas de piel o algún pelaje animal.

