Vive una experiencia única en estas casas de té en CDMX

Aprende más sobre la cultura del té y disfruta de una rica bebida en estas casas de té en CDMX.

Los amantes del té y los fanáticos de la cultura oriental disfrutarán mucho del ambiente que estas casas de té en CDMX ofrecen, por lo que si te encuentras entre alguno de estos grupos, te invitamos a que los visites con tu pareja, familia o amigos, y goces del momento.

¿Qué es una casa de té?

Podría decirse que una casa de té es una especie de restaurante cuyo origen se dio en Oriente, particularmente en China y Japón, en el cual se suele ofrecer el té acompañado de alimentos ligeros.

No obstante, de manera más profunda, el Diccionario Collins menciona que las casas de té están más arraigadas a la convivencia social en el continente asiático, ya que se convirtieron en puntos de reunión para varios círculos de personas.

Además, en aquellas versiones del recinto se suelen consumir algunos platillos típicos de la región en la que se encuentra mientras se disfruta de una buena conversación y se comparten ideas de todo tipo.

De hecho, su existencia histórica, al igual que la del té, está intrínsecamente ligada al budismo, según textos como “Cuisine and Empire” y “Cuisine and Empire: Cooking in World History”, de la historiadora Rachel Laudan, que indican que estos espacios y la bebida ayudaron a mantener el buen ánimo de los budistas y a crear una gran conexión espiritual, por lo que no cualquiera podía entrar a las casas de té y mucho menos ingerirlo.

Con el paso del tiempo, el té se convirtió en un remedio medicinal, lo que hizo que su alcance se extendiera a muchos más espacios del mundo, al punto en que China empezó a abrir las primeras casas de té para el público de alta cuna entre los siglos VIII y IX D.C.

En China, se les conoce como “cháguán” o “cháwuu”; en Japón, se les llama “chaya”; y en Nepal, llevan el nombre de “chia”, pero hoy día ya no son espacios únicos para asiáticos, ya que con la globalización y las colonizaciones europeas, el concepto se empezó a llevar a varios países del viejo continente y de América, razón por la cual hoy podemos disfrutar de estas casas de té en CDMX que aquí te exponemos.

Casas de té en CDMX para disfrutar un buen rato

Casa Tassel

El Art Noveau es el estilo que marcó la decoración de este establecimiento, por lo que todas las repisas, libros, tazas, teteras y hasta indumentaria tienen este toque antiguo, clásico y de buen gusto, lo que hace que la casa de té sea muy cómoda y elegante.

Aquellos quienes disfrutan de espacios sobrios sin perder la comodidad podrán obtener esto y mucho más aquí, al mismo tiempo que degustan un buen té y una experiencia audiovisual bastante exquisita y de antaño.

¿En dónde está? Córdoba 110, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700, Ciudad de México.

Córdoba 110, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700, Ciudad de México. Dales follow en Instagram en @casatassel



Caravanserai

El estilo de este recinto lo convierte en una de las mejores casas de té en CDMX que existen, ya que tiene un aire que recuerda mucho a Asia y a sus culturas, por lo que la mayoría de sus bebidas tienen base de té negro, verde y blanco.

No obstante, también se ofrecen bebidas aromáticas como el oolong y los rooibos, al igual que otros tipos de infusiones hechas a base de hierbas y frutas que pueden acompañarse con deliciosos bocadillos de pastelería europea.

¿En dónde está? Orizaba #101, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700, Ciudad de México.

Orizaba #101, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700, Ciudad de México. Dales follow en Instagram en @caravanseraimex



Té Cuento, Casa del Té y Cultura

Su nombre nos da una pista de su decoración, ya que éste es uno de los lugares en la CDMX con mayor similitud a un cuento de hadas que cualquier otro. De hecho, su atmósfera te hará sentir que te adentras a una historia de los hermanos Grimm o del propio Lewis Carroll, lo que hará que la experiencia sea un verdadero viaje en el tiempo.

En su carta ofrecen una gran variedad de tés saborizados con frutas y hierbas, al igual que tisanas de diversas combinaciones y tamaños, las cuales podrás degustar mientras le das un mordisco a un platillo de su menú bistró y de sus postres.

Cabe destacar que cada cierto tiempo se ofrecen talleres, bazares y cursos para los amantes de la cultura, la literatura y el arte, por lo que seguro querrás visitarlos en más de una ocasión.

¿En dónde está? Calle Tlacoquemécatl, Exterior 171, del Valle, 03104, Ciudad de México.

Calle Tlacoquemécatl, Exterior 171, del Valle, 03104, Ciudad de México. Dales follow en Facebook en @TeCuentoCasaDeTe



La Esquina del Té

Roberto Saban unió su visión empresarial a la de la sommelier Zelda Schara hace ya algunos años para lanzar este concepto que se ha convertido en una de las casas de té en CDMX favoritas de los colindantes, ya que venden al público té ¡a granel! Una idea muy poco explotada en la Ciudad.

Poco a poco, el negocio fue ampliando su oferta, y ahora puedes adquirir algunos aditamentos para que tu experiencia de té casera sea la más exquisita con alguno de sus juegos de té, accesorios y teteras que seguro te enamorarán.

¿En dónde está? Amsterdam 55, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, 06100, Ciudad de México.

Amsterdam 55, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, 06100, Ciudad de México. Dales follow en Instagram en @la_esquina_del_te



Tomás Casa Editora de Té

La preparación de las bebidas en este establecimiento es totalmente artesanal y tradicional, por lo que podrás degustar de una infinidad de sabores provenientes de regiones como Sri Lanka, China, Japón, Sudáfrica, Argentina, India, y muchas más.

Aunque el local es pequeño, la idea de intimidad no se pierde porque te hace sentir acogid@ desde que te sientas, así que si quieres agrandar tus experiencias gastroculturales y aprender más sobre el té, no dudes en acudir a este lugar.

¿En dónde está? Av. Tamaulipas 66, Hipódromo, Cuauhtémoc, 06100, Ciudad de México.

Av. Tamaulipas 66, Hipódromo, Cuauhtémoc, 06100, Ciudad de México. Dales follow en Instagram en @tomastemx



¿Cuál de todas estas casas de té en CDMX es la que más llamó tu atención? Cuéntanos en nuestros canales digitales y ármate tu tour para visitarlas todas en el día que más te guste.

