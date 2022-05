La ONG que ha creado zapatos que crecen para los más necesitados

Un mundo justo sería un mundo en el que todos los niños tuvieran 3 comidas al día.



Un mundo justo sería un mundo en el que todos los niños tuvieran 3 comidas al día. Sería un mundo en el que con la llegada del frío, todos tuvieran con qué taparse. Qué con la lluvia, todos tuvieran un techo con el que protegerse. Que por las mañanas pudieran ir al colegio, tuvieran una buena educación, y empezaran a trabajar cuando la mayoría de edad se los permitiese, y no cuando la necesidad les arrebatase la infancia. Un mundo en el que tener ropa no fuese un lujo. Que esta necesidad básica que es vestirse, se cumpliese para todos. Un mundo en el que ponerte unos zapatos, fuera algo tan básico y rutinario como lo es para ti, que nos estás leyendo desde tu celular, computadora o tablet, y que das por sentado. Pero no lo es. Nuestro mundo no es justo. Las necesidades no son las mismas para todos, y lamentablemente, quienes más lo sufren, son esos pequeños inocentes sin culpa, sin maldad en su ser, que por sus circunstancias (que no escogieron) nacieron en un mundo muy diferente al tuyo, y esa es una verdadera injusticia, una tristeza, y a veces, desde nuestra comodidad, hacemos lo mínimo por voltear la mirada a la pobreza, hacemos lo mínimo por un problema que aunque no nos compete, debería.



¿Sabías que más de 300 millones de niños en el mundo no tienen zapatos? Y otros tantos utilizan zapatos que ni siquiera son de su talla.







Kenton Lee es un inventor que decidió no quedarse ajeno ante la situación y se puso manos a la obra. Todo empezó en Nairobi, Kenya, en el año 2007, cuando Kenton, fundador y director de la organización vivía ahí. Un día de camino a misa, vio a una pequeña niña con un vestido blanco y zapatos que eran muy pequeños para sus pies. De repente se le ocurrió: “¿No sería increíble que existieran unos zapatos que se pudieran ajustar y expandir, para que los niños siempre tuvieran un par de zapatos que les quedaran?”. Así nació “The Shoe That Grows” (el zapato que crece), unos zapatos ajustables que pueden crecer hasta 5 tallas y durar 5 años, permitiendo que quienes los usen crezcan sin estar descalzos.





¿Cuáles son los problemas de ir descalzo? Según estudios de la organización, “más de 2 mil millones de personas sufren de enfermedades y parásitos transmitidos por el suelo. Viven en zonas que no cuentan con servicios de saneamiento adecuados, y al no tener los medios, la ropa adecuada, o servicios médicos efectivos y rápidos, enfermarse es enfrentarse a una verdadera lucha. Las enfermedades hacen que los niños dejen de ir a la escuela, que no puedan ayudar a sus familias, y sobre todo, que sufran. Muchas de estas enfermedades y parásitos entran al cuerpo porque la gente no tiene zapatos”.





En la página web de la organización puedes comprar desde un par, a paquetes de zapatos a granel que la organización te ayudará a enviar a los países más necesitados. Para conocer más sobre los zapatos, el problema y la organización, y si buscas ayudar, visita las páginas oficiales de la organización: The Shoe That Grows Facebook

