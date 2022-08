5 capítulos de Black Mirror que se convirtieron en realidad

Se suponía que ‘Black Mirror’ fuera una serie de ficción, no un manual de instrucciones.

El futuro es ahora. Y eso no necesariamente es algo bueno. Hace casi 11 años, desde su primera temporada, ‘Black Mirror’ se convirtió en una de las series más vistas de Netflix y nos dio un vistazo a posibles futuros distópicos que se nos antojaban lejanos. Hoy, sin embargo, hay varias cosas que esta terrorífica serie predijo y que ya se hicieron realidad. ¿Te acuerdas de los perros robot asesinos de ‘Metalhead’? ¿Y de ese software con el que otras personas pueden calificar cada una de las interacciones que tuvieron contigo? ¿Y qué tal esa especie de Tinder que te empareja con otras personas con un 99.8% de exactitud?

A lo largo de cinco temporadas y la película interactiva ‘Bandersnatch’, ‘Black Mirror’ mostró posibles futuros a manera de advertencia. Charlie Brooker, creador de la serie, dijo en 2020 que no sabía si habría más temporadas, pues no creía que fuera un momento en la historia de la humanidad en que alguien pudiera soportar historias sobre “sociedades que se desmoronan”. Recordemos que fue en ese año cuando una pandemia de Covid-19 azotó al mundo en la vida real, millones de personas murieron y la tecnología suplió el contacto físico en un mundo en el que nos vimos obligados a aislarnos.

En los últimos años la realidad ha superado a la ficción que ‘Black Mirror’ retrata en varios capítulos. A continuación te dejo cinco capítulos de la serie que se hicieron realidad de una forma u otra. Si no los has visto y quieres evitar los spoilers, te recomiendo ir a verlos antes y volver. Anda, aquí te esperamos.

Reproducir tus recuerdos, una y otra vez

‘The Entire History of You’ nos impactó cuando se estrenó el 18 de diciembre de 2011 por lo aterrador de la premisa: las personas de ese futuro ficticio usan un implante que graba cada momento de sus vidas a través de los ojos, con la posibilidad de reproducirlos y revisarlos en cualquier momento. Esto, por supuesto, es un problema dentro de una relación en la que un hombre sospecha que su pareja le fue infiel y a quien obliga a revelarle los recuerdos que tiene almacenados.

En el mundo real ya existen los implantes cerebrales de Neuralink en los que trabaja la compañía de Elon Musk. Su principal propósito, señalan, es el de tratar desórdenes neurológicos y daños en la médula espinal. Un experimento incluso mostró a un mono jugando Pong con la mente.

Abejas robot

En ‘Hated in the Nation’ de la tercera temporada, ‘Black Mirror’ muestra un invento hecho para contrarrestar la extinción de las abejas: abejas robot. Estas son controladas por un hacker que usa el hashtag #DeathTo (o #MuerteA) para que asesinen a las personas más odiadas en las redes sociales. Al final mueren cientos de miles de personas.

RoboBee es uno de los robots insecto de la vida real. Es tan pequeño como una abeja, pero es controlado por científicos para recoger datos e información relacionados con el medio ambiente. No obstante, cualquier cosa podría suceder si alguien logra hackear ese u otros dispositivos para hacer daño.

Perros robot asesinos

El 29 de diciembre de 2017 se estrenó ‘Metalhead’, un episodio en blanco y negro de la cuarta temporada que muestra un ejército de feroces perros robot. Estos son prácticamente indestructibles, más rápidos que un perro normal y con armas letales que usan para atacar a los intrusos. Los protagonistas de esta historia intentan recuperar una caja con objetos de valor sentimental, pero los perros robot asesinos están ahí para impedirlo.

En la vida real, la compañía Boston Dynamics creó un montón de perros bailarines que incluso aparecen junto con BTS en un video musical (como para que la gente deje de relacionarlos con los perros asesinos de ‘Black Mirror’). Y aunque esos perros robot no tienen armas, Ghost Robotics sí creó unos que pueden detectar enemigos a distancia y dispararles con un rifle colocado en la parte posterior.

Sistema de créditos sociales

En ‘Nosedive’ de 2016 vemos cómo Bryce Dallas Howard pasa de tener una vida tranquila y feliz a terminar, literalmente, en el fango. Todo por una serie de interacciones fallidas que sostiene con otras personas, quienes la califican de forma negativa. Mientras tanto, en el mundo real, existen aplicaciones como las de Uber en las que la calificación que otorgan otras personas determinan tu futuro en un medio de transporte o en un trabajo de todos los días.

En China se lo tomaron tan en serio que inventaron su propio sistema. Este califica a las ciudadanas y ciudadanos con base en sus conductas, niveles de responsabilidad y confiabilidad: si te atrapan tirando basura, por ejemplo, o causando desorden (lo que sea que eso signifique), tu calificación baja y pueden impedirte hacer cosas como comprar boletos de tren u obtener un crédito hipotecario, al punto de ver tu vida arruinada.

Una app de citas demasiado específica

‘Hang the DJ’ es uno de los pocos episodios de ‘Black Mirror’ que no terminan de forma miserable y en el que sus protagonistas no sufren un destino oscuro y deprimente. “Coach” es una aplicación parecida a Tinder que empareja a sus usuarios con casi 100% de exactitud. El problema es que las relaciones tienen una fecha de expiración, así como la comida que se echa a perder si pasa demasiado tiempo en el refrigerador. Los protagonistas se enamoran de tal manera que luchan juntos para superar esa fecha de caducidad y seguir juntos, lo que efectivamente prueba que están hechos uno para el otro.

En la vida real, los algoritmos de las aplicaciones de citas no han llegado a ser tan específicos como para colocarnos en una simulación para ver qué tanto amamos a nuestra pareja. Pero casi.













