5 razones por las que ‘Buffy’ fue pionera para la comunidad LGBT

Willow y Tara de ‘Buffy, la cazavampiros’ fue una de las primeras parejas estables vistas en televisión.

Buffy the Vampire Slayer o en español conocida como Buffy, la cazavampiros, fue una serie de televisión estadounidense creada por Joss Whedon que, tras su estreno en marzo de 1997, marcó a toda una generación y las historias contadas y sus personajes recibieron la atención del fandom del llamado Buffyverso. Además, se considera que fue una de las primeras producciones que rompió estereotipos incluyendo a personajes de la comunidad LGBT con la relación entre Willow y Tara.

Sarah Michelle Gellar fue la encargada de darle vida a Buffy Summers, una cazavampiros que luchaba contra éstos y otros seres de oscuridad mientras aceptaba su destino y pasaba el tiempo con sus leales amigos del Scooby Gang.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Y regresando al tema, si no viste la serie y quieres saber por qué dio voz a la comunidad LGBT+, te contamos.

1. La ‘salida del clóset’ de Willow con Buffy

Una vez que Willow se dio cuenta que estaba enamorada de Tara, no perdió la oportunidad de contarle la situación a su mejor amiga Buffy y confesarle que era muy poderoso y diferente a lo que había tenido.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

2. Relación entre Willow y Tara

A medida que la serie avanza, Willow Rosenburg es una bruja cada vez más poderosa que se revela como lesbiana. De hecho, sostiene un noviazgo con Tara Maclay, el cual se convierte en la primera relación estable entre mujeres, ya que duró más de dos años.

3. Primer beso entre mujeres en la TV

Buffy, la cazavampiros fue la serie pionera en mostrar por primera vez en televisión un beso LGBT.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

4. Willow, ¿bisexual?

En la tercera temporada de Buffy, Willow conoce a su malvada dopplegänger que procede de otra dimensión y que por cierto le gusta coquetear con el vampiro Xander dejando así la idea de una posible bisexualidad.

5. La épica escena doble sentido

Once More, with Feeling, fue un episodio musical de la sexta temporada bastante icónico, pues Tara le revela a Willow que está ‘bajo su hechizo’ mientras bailan en un parque. Pero no todo para ahí, pues ambas llegan a su habitación, Tara se acuesta en la cama y Willow baja fuera de plano y le hace ‘algo’ que la hace levitar.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte